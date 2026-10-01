Hospitalizan a Christa Pike y Tennessee No Prevé Aplicarle Más Inyecciones Letales

El Departamento Correccional de Tennessee afirmó que las inyecciones letales aplicadas a Christa Pike durante el fallido intento de ejecución se realizaron conforme al protocolo y que no se contemplan "procedimientos adicionales" en su contra.

En un comunicado, la autoridad indicó que la mujer, condenada a muerte por un homicidio cometido hace 30 años, fue hospitalizada la noche de este miércoles, aunque no se precisó de inmediato su situación de salud.

"(Se) siguió al pie de la letra el protocolo de ejecución legal y establecido por el estado, aprobado por la Fiscalía General", indicó el Departamento.

"La sustancia química utilizada en la inyección letal ha demostrado ser eficaz de forma consistente, y el protocolo no contempla procedimientos adicionales más allá de los realizados esta noche. Christa Pike fue trasladada a un centro médico externo", añadió.

Previamente, los abogados de la mujer de 50 años habían reportado que la ejecución "falló", por lo que Pike "está siendo atendida en un hospital cercano".

El equipo de defensa mencionó "dificultad para acceder a las venas, venas reventadas, (el medicamento) pentobarbital en mal estado, ausencia de atención médica de emergencia".

Testigos citados por los medios afirmaron poco antes que Pike siguió respirando y roncando tras recibir la inyección letal.

Un experto en pena de muerte afirmó que se trató de un fracaso sin precedentes, y el gobernador de Tennessee, Bill Lee, suspendió la ejecución restante por el resto del año.

El protocolo de ejecución del estado estipula que se administre una segunda dosis de drogas con jeringas "si el recluso no ha fallecido" después de la primera dosis.

No especifica qué sucede si el sujeto sigue con vida después de la segunda dosis.

Robin M. Maher, directora ejecutiva del Centro de Información sobre la Pena de Muerte, afirmó que lo que experimentó Pike es "singular e incomparable".

Según explicó, otras siete personas han sobrevivido a problemas médicos debido a que el equipo de ejecución no logró acceder a una vena para administrarles los fármacos de la inyección letal, pero nadie ha permanecido con vida después de recibir los fármacos utilizados en dichas ejecuciones.

Testigos de los medios de comunicación que observaban desde una sala aparte dijeron que los funcionarios levantaron las cortinas de la cámara de ejecución a las 19:27 horas, dejando ver a Pike atado a una camilla.

"Voy a dejar este mundo como he vivido la mayor parte de mi vida: con amor", dijo en sus "últimas" palabras. Se describió a sí misma como en paz.

Pero Pike permaneció despierta y en un momento dado levantó la cabeza y preguntó a los funcionarios de la prisión si era normal que su brazo se sintiera así, describiendo una presunta sensación de ardor, como si fuera reventar. No quedó claro a qué se refería.

A las 20:26 horas, los testigos de la ejecución informaron que se había administrado la segunda dosis de pentobarbital.

Se siguió oyendo a Pike roncar detrás de la cortina cerrada hasta que se cortó el micrófono a las 20:53. En ese momento se hizo un anuncio para escoltar a los testigos de los medios de comunicación fuera de la zona.

Los abogados de Pike presentaron el miércoles por la noche una moción de emergencia ante la Corte Suprema de Tennessee para solicitar la suspensión inmediata de la ejecución, argumentando que sufría un "sufrimiento innecesario" y que la ejecución violaba su derecho a ser ejecutada sin castigos crueles e inusuales.

También presentaron mociones ante el Tribunal de Apelaciones del Sexto Circuito y un tribunal de distrito.

Sin embargo, la Corte Suprema revocó la moción otorgada para frenar la ejecución que se prolongó unas nueve horas. El estado se apresuró a llevar a cabo el procedimiento antes de que terminara el día y evitar así tener que reprogramarlo.

Esta fue la segunda vez este año que Tennessee no pudo llevar a cabo una ejecución: en mayo, las autoridades estatales cancelaron la inyección letal de Tony Carruthers, quien fue condenado por secuestrar y asesinar a tres personas en 1994, después de que los verdugos intentaran sin éxito durante más de una hora colocarle una vía intravenosa para administrarle pentobarbital.

Pike y su novio fueron condenados por el apuñalamiento y la paliza mortales que sufrió en 1995 Colleen Slemmer, de 19 años, compañera suya en un centro de formación laboral en Knoxville.

El caso atrajo mucha atención, en parte debido a un pentagrama grabado en el cuerpo de Slemmer y a que otros elementos del crimen avivaron los temores de culto satánico durante el "pánico satánico" de las décadas de 1980 y 1990.

Con información de AP

ASJ