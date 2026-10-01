Internacional

Hospitalizan a Christa Pike y Tennessee No Prevé Aplicarle Más Inyecciones Letales

Los abogados de la mujer reportaron que la ejecución falló luego de dos intentos y mencionaron dificultad para acceder a las venas, así como medicamento en mal estado

PikeLos abogados de Pike presentaron una moción de emergencia para solicitar la suspensión inmediata de la ejecución. Foto: Reuters.

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