Salud

Muere Menor de 14 Años en IMSS Veracruz; Fue Diagnosticado con Viruela Símica

Familiares de Khaled denuncian una presunta negligencia médica. Mencionan que la clínica manejó el caso como un tema epidemiológico cuando no era así

Muere Menor de 14 Años en IMSS Veracruz; Fue Diagnosticado con Viruela SímicaA pesar del registro de defunción, su madre indica que la muerte de su hijo fue por otras causas. Foto: N+

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¿Negligencia médica en IMSS Veracruz? Un menor de 14 años muere tras diagnóstico de viruela símica. Su familia asegura que el verdadero problema fue ignorado.

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