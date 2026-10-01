Muere Menor de 14 Años en IMSS Veracruz; Fue Diagnosticado con Viruela Símica

Khaled de Jesús Gracia Miros contaba con 14 años de edad cuando fue reportado su fallecimiento mientras recibía atención médica en el Centro Médico Adolfo Ruiz Cortines del IMSS de la ciudad de Veracruz.

De acuerdo con los datos del IMSS, la defunción del adolescente se debió a un choque séptico y enfermedad febril exantemática. Su madre describió que el joven presentaba lo que llama como algún tipo de acné en el cuerpo.

Indica que Khaled estaba medicado con prednisona, la cual es un tipo de esteroide, y que era muy normal que le hubiese salido ese tipo de erupción a causa de la misma. El sábado lo llevaron al hospital, ya que se le comenzaban a formar burbujitas.

Lo trataron como viruela símica, solo por presentar erupciones cutáneas, por lo cual la madre de Khaled indica que se le dio un mal diagnóstico, pues su malestar era por otra causa. Al día siguiente, el menor presentaba malestar en el área de las costillas, describiéndolo como cólicos.

Indicó que el acné que tenía ya presentaba un mayor volumen. Los médicos vieron y supusieron que era viruela símica. Le hicieron que se pusiera gorra, cubrebocas y batas especiales por la supuesta "infección".

La mamá del menor considera que el diagnóstico de viruela símica fue una negligencia, por la cual consideran que dejaron de atender su malestar abdominal inicial. El menor se puso más grave y fue trasladado al Centro Médico Adolfo Ruiz Cortines del IMSS, donde no logró sobrevivir.

No es el primer caso donde un paciente es diagnosticado como sospechoso de la viruela símica en el IMSS. A pesar del registro de defunción, su madre indica que la muerte de su hijo fue por otras causas.

No obstante, indica que además tuvieron problemas para recibir su cuerpo ya que no quisieron embalsamar porque fue tratado como un problema epidemiológico, pero el certificado médico no dice eso, por lo que dice que denunciarán su muerte como presunta negligencia médica.