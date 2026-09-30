Salud

Aumentan Casos de COVID-19 en Matamoros; Anuncian Campaña de Vacunación

Las autoridades de salud señalaron que, además del aumento de casos de coronavirus, también se espera un incremento estacional de enfermedades como la influenza

Aumentan Casos de COVID-19 en Matamoros; Anuncian Campaña de VacunaciónAumentan Casos de COVID-19 en Matamoros; Anuncian Campaña de Vacunación. Foto: N+

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Matamoros enfrenta un alza en casos de COVID-19. La campaña de vacunación inicia el 12 de octubre.

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