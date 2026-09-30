Aumentan Casos de COVID-19 en Matamoros; Anuncian Campaña de Vacunación

Ante el incremento de casos de COVID-19 en Matamoros, el Distrito de Salud para el Bienestar III anunció el arranque de la campaña de vacunación estacional a partir del próximo 12 de octubre y hasta marzo de 2027.

La estrategia incluirá la aplicación gratuita de biológicos contra COVID-19, influenza y neumococo en los 44 centros de salud del municipio, con el objetivo de fortalecer la protección de la población durante la temporada de enfermedades respiratorias.

La directora del Distrito de Salud para el Bienestar III, Gilma Alcocer, informó que hasta el corte del pasado viernes se han confirmado 102 casos positivos de COVID-19 en lo que va del año en Matamoros.

Por ello, destacó la importancia de que la población acuda a vacunarse, especialmente los grupos considerados de mayor riesgo, entre ellos menores de cinco años, adultos mayores de 60 años y personas con enfermedades crónicas o con sistemas inmunológicos comprometidos.

Las autoridades de salud señalaron que, además del aumento de casos de coronavirus, también se espera un incremento estacional de enfermedades como la influenza, las cuales comparten vías de transmisión y medidas preventivas similares.

Por ello, exhortaron a la ciudadanía a aprovechar la campaña de inmunización y reforzar hábitos como el lavado frecuente de manos, la higiene respiratoria y el aislamiento en caso de presentar síntomas.