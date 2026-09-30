Salud

Ya Huele a Mandarina: Propiedades de Esta Fruta que Ayudan a la Piel y a Combatir el Colesterol

No solo es una excelente fuente de vitamina C, sino que protege contra varias enfermedades

La mandarina es altamente valorada en la gastronomía y por sus propiedades medicinales. Foto: SaderLa mandarina es altamente valorada en la gastronomía y por sus propiedades medicinales. Foto: Sader

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