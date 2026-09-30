Ya Huele a Mandarina: Propiedades de Esta Fruta que Ayudan a la Piel y a Combatir el Colesterol

¿Sabías que la mandarina es considerada una de las frutas más preciadas por sus múltiples propiedades culinarias, cosméticas y hasta medicinales? Se trata de un producto que se cosecha entre los meses de octubre y diciembre y que encanta por su sabor y jugosidad.

Es de forma esférica, tiene una pulpa dulce y jugosa, y se divide en 10 o 12 gajos. Su nombre científico es Citrus reticulata.

La mandarina es muy famosa por su alto contenido en vitamina C, que ayuda a combatir los resfriados en temporada invernal, pero además, es muy versátil para utilizarse en alimentos y cosméticos.

De acuerdo con Universum, el Museo de las Ciencias de la UNAM, tiene propiedades no solo en su pulpa, sino también en las membranas y los hilos blancos de los gajos. Estos últimos concentran fibra y hesperidina, un flavonoide con actividad antiinflamatoria y analgésica.

Pero no solo eso, sino que también ayuda a la piel, ya que su pulpa contiene un antioxidante conocido como betacaroteno. Además de vitaminas B1, B2, B6 y flavonoides.

Por su parte, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) destacó que esta fruta también es altamente valorada en la gastronomía.

Por ejemplo, su cáscara se usa para saborizar gelatinas, caramelos, gomas de mascar, panes, bebidas carbonatadas y licores.

También se emplea en la elaboración de aceites con los que se sazonan las ensaladas, carnes, pescados y mariscos.

Respecto a los nutrientes, la dependencia señaló que la mandarina “protege contra problemas cardíacos, infecciones, anemias, alergias, diabetes y varios tipos de cáncer”.

Además, contribuye a combatir el colesterol, estreñimiento, presión arterial, deshidratación, obesidad y estrés.

La Sader enlistó así los beneficios de consumir mandarina:

Esta fruta produce sinefrina que frena la producción de colesterol.

Su consumo baja el nivel de insulina, por lo que el azúcar no se almacena ni convierte en grasas, se transforma en energía que lleva a la pérdida de peso.

Tiene propiedades antimicrobianas que evitan que las heridas se infecten y evitan los virus, hongos e infecciones bacterianas.

El aceite de mandarina es útil en el crecimiento de nuevas células y tejidos.

SPB