Salud

Mes Rosa en Tamaulipas: Aquí Harán Estudios Gratis para Detectar Cáncer de Mama en Octubre

Las autoridades de salud recomiendan este estudio para mujeres de 40 a 69 años, mientras que para quienes son menores de esa edad se contempla el IVIS Exam

DIF Tamaulipas Ofrece Estudios Gratuitos Para Detectar Cáncer de MamaDIF Tamaulipas Ofrece Estudios Gratuitos Para Detectar Cáncer de Mama. Foto: DIF Tamaulipas

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DIF Tamaulipas lanza campaña de detección de cáncer de mama. Estudios gratis del 5 al 30 de octubre. No esperes más, agenda tu cita y cuida tu salud. Infórmate al 834 318 1400.

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