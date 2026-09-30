Mes Rosa en Tamaulipas: Aquí Harán Estudios Gratis para Detectar Cáncer de Mama en Octubre

Con motivo del Mes Rosa, el DIF Tamaulipas realizará una campaña de detección oportuna de cáncer de mama, durante la cual se ofrecerán de manera gratuita mastografías, IVIS Exam y Papanicolaou, previa cita.

Flor del Rocío, jefa del Departamento de Salud Integral de la Mujer del DIF Tamaulipas, informó que la campaña se llevará a cabo del 5 al 30 de octubre de 2026, con atención de lunes a viernes, de 8:00 de la mañana a 1:00 de la tarde.

La funcionaria destacó la importancia de realizar estudios de manera oportuna, debido a que el cáncer de mama continúa presentándose en mujeres cada vez más jóvenes. Señaló que incluso se han detectado casos en mujeres de alrededor de 20 años de edad.

La campaña se suma a una jornada realizada en mayo de este año, en la que fueron atendidas alrededor de 250 mujeres mediante mastografías e IVIS Exam.

Por otra parte, como cada año, integrantes de la asociación civil "Voluntad contra el cáncer Reynosa Río Bravo" llevaron a cabo una actividad para la donación de cabello, el cual es utilizado para la elaboración de pelucas oncológicas y entregadas a menores que enfrentan el cáncer

En esta ocasión el evento se desarrolló en las instalaciones de un plantel educativo particular de Reynosa, donde las personas acudieron de manera voluntaria para donar su cabello y participar en esta iniciativa denominada "Trenzas de esperanza"

¿Dónde y cómo se puede agendar una cita?

Las mujeres interesadas deberán comunicarse al 834 318 1400 para agendar una cita.

En el caso de Nuevo Laredo, los estudios se realizarán del 21 de septiembre al 30 de octubre, dirigidos a mujeres de 40 a 65 años de edad. Las menores de 40 años y mayores de 65 deberán presentar una orden médica para acceder al estudio.

Para agendar una cita en Nuevo Laredo, las interesadas deberán comunicarse vía WhatsApp al 867 229 3885.

En Reynosa, las mujeres interesadas podrán solicitar información y agendar su cita a través del número 899 923 0432.

En el caso de las mastografías, se recomienda este estudio para mujeres de 40 a 69 años, mientras que para quienes son menores de esa edad se contempla el IVIS Exam como una alternativa de detección.

Además, el DIF Tamaulipas hizo un llamado a mantener hábitos saludables, ya que, además de los factores genéticos y hereditarios, existen otros relacionados con el estilo de vida que pueden favorecer el desarrollo de la enfermedad, como el tabaquismo y el consumo de alcohol.

Las autoridades reiteraron que la detección temprana permite identificar posibles casos de manera oportuna y facilitar el inicio de los procedimientos médicos correspondientes.