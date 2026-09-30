Sociedad

Fumigan Casa en Guadalajara tras Denuncia Vecinal por Chinches y Garrapatas

Una vivienda fue intervenida por personal de Justicia Cívica del municipio por ser un posible foco de infección ante la presencia de una plaga

Casa fumigadaIntervienen y fumigan una vivienda tras una denuncia vecinal por plaga en Guadalajara. Foto: N+

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Fumigan casa en Balcones de Oblatos por plaga de chinches y garrapatas tras denuncia vecinal. Justicia Cívica y DIF intervienen

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