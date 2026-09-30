Fumigan Casa en Guadalajara tras Denuncia Vecinal por Chinches y Garrapatas

Los habitantes de una vivienda ubicada en la colonia Balcones de Oblatos, en Guadalajara, fueron intervenidos para realizar una fumigación tras una denuncia interpuesta por vecinos ante la presencia de chinches y garrapatas.

Personal de Justicia Cívica de Guadalajara acudió a la finca ubicada en la calle Hacienda la Estancia, mientras que la autoridad municipal valoró la salud de los moradores, ya que en la vivienda se encontraron varios insectos.

El municipio ya había realizado una visita previa para socializar con las personas que viven en esta finca y valorar a Darcy, un perro que vive en condiciones de hacinamiento dentro de la morada.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Fumigan Finca en Balcones de Oblatos Tras Denuncia por Chinches y Garrapatas

“El día de hoy acudimos a esta finca aquí en Balcones de Oblatos, derivado de la denuncia que vecinos hicieron en noticieros, por la plaga que hay ahorita, esta invasión que hay de chinches, de garrapatas”, mencionó Alain Fernández, director de Justicia Cívica de Guadalajara.

Dentro de la casa viven nueve personas y un perro. Don José, un hombre de oficio jardinero de más de 70 años, acompañado de su esposa, sus dos hijos, un perro y cinco miembros más de su familia, viven en un lugar confinado debido a los descuidos, por lo que su hogar fue catalogado como posible foco de infección.

Al lugar también acudió personal del DIF Guadalajara y de la Dirección de Protección Animal, ya que se busca darle tratamiento adecuado y necesario al perro: desparasitación, alimentación adecuada e higiene.

Los moradores de la casa accedieron a la intervención, por lo que inició la etapa de fumigación, ya que el objetivo es acabar con la plaga de estos insectos que además de afectar a la familia, afecta a vecinos de la zona.