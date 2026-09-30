Casa de Alumna Intoxicada Es Investigada por Presunto Narcomenudeo en Monterrey

En el caso de las tres estudiantes de la Secundaria 7 Fray Servando Teresa de Mier intoxicadas con la droga conocida como cristal en Monterrey, la Fiscalía General de Justicia ya confirmó que una de las menores sacó el enervante de su casa.

Tras darse a conocer este dato, las autoridades iniciaron una investigación presunto narcomenudeo en la vivienda de la alumna que llevó la droga al plantel educativo, ubicado en la colonia Martínez, para compartirla con sus compañeras.

Dicho domicilio estaría presuntamente ligado a la venta de drogas, por lo que las autoridades ministeriales ya están indagando todo lo relacionado al caso, por lo que podrían registrarse cateos en el sitio.

Además, Javier Flores Saldívar, fiscal general de Nuevo León, informó que se registró otro caso en una secundaria del municipio de Montemorelos, Nuevo León, donde una estudiante que se intoxicó con una gomita hecha a base de marihuana.

Cabe destacar que esta mañana, se dio a conocer que las dos estudiantes que fueron hospitalizadas tras consumir cristal, ya fueron dadas de alta. Según informó la Secretaría de Educación, las menores se encuentran fuera de peligro y bajo el resguardo de sus familias.

Las autoridades ministeriales no han confirmado si la menor que llevó la droga a la secundaria podría quedar a resguardo del DIF Capullos, pero es una situación que no descartan. Se espera que en las próximas horas compartan más detalles sobre el caso.

Con información de Ángel Giner | N+

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