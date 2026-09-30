Seguridad

Casa de Alumna Intoxicada Es Investigada por Presunto Narcomenudeo en Monterrey

La Fiscalía de Nuevo León indaga la relación de la vivienda con la presunta venta de droga tras el caso de tres estudiantes de consumieron cristal en una secundaria

Policía de Monterrey investiga caso de alumnas intoxicadas en secundariaLas autoridades estatales continúan investigando el caso de las tres estudiantes. Foto: N+

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