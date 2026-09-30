Trasladan de Emergencia a Lex Ashton a un Hospital; Aplazan Audiencia Intermedia

La audiencia intermedia de Lex Ashton, acusado por el homicidio de un estudiante del CCH Sur y la tentativa de homicidio de un trabajador de mantenimiento del mismo plantel, fue aplazada luego de que el joven fue trasladado de emergencia a un hospital.

Las partes involucradas ya se encontraban reunidas en la sala de los juzgados, donde estaba previsto que comenzara la audiencia para presentar y revisar las pruebas relacionadas con el caso.

Sin embargo, antes de iniciar la diligencia, se notificó al juez que el imputado presentó un malestar y requirió atención médica, por lo que fue llevado de emergencia a un hospital.

Ante esta situación, la audiencia intermedia tuvo que ser aplazada.

Lex Ashton enfrenta acusaciones relacionadas con hechos ocurridos en el CCH Sur, donde un estudiante perdió la vida y un trabajador de mantenimiento resultó involucrado en un intento de homicidio.

Durante varios días, compañeros del plantel y padres de familia protestaron para exigir seguridad en la escuela y atención a la salud mental de la comunidad estudiantil.

El 22 de septiembre de 2025, Lex Ashton acudió al plantel con un arma blanca dentro de su mochila. Una vez en las instalaciones, atacó a Jesús Israel, estudiante de 16 años, quien murió a consecuencia de la agresión.

Durante el mismo episodio, un trabajador de mantenimiento intervino e intentó detenerlo, pero también fue atacado. Por estos hechos, Lex Ashton enfrenta acusaciones por homicidio y tentativa de homicidio.

FBPT