Seguridad

Trasladan de Emergencia a Lex Ashton a un Hospital; Aplazan Audiencia Intermedia

El joven, acusado por el homicidio de un estudiante del CCH Sur y la tentativa de homicidio de un trabajador del plantel, presentó un malestar

Alumnos del Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel SurAlumnos del Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Sur hicieron una protesta tras la muerte de uno de sus compañeros. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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Trasladan a Hospital a Lex Ashton, Autor de Ataque en CCH Sur; Aplazan Audiencia Intermedia en CDMX | N+