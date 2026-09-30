Seguridad

Detienen a Sujeto por Presunto Acoso contra Mujeres en San Pedro Cholula, Puebla

El hombre arrestado se comportaba de forma inadecuada frente a las víctimas en inmediaciones del Parque Soria ubicado en el Pueblo Mágico

Detenido Sujeto Actos Índole Sexual Mujeres Parque Soria San Pedro Cholula PueblaEl presunto acosador fue arrestado en inmediaciones del Parque Soria. Foto: X @SSC_Cholula

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Detenido en San Pedro Cholula por acoso a mujeres en Parque Soria. La SSC Cholula asegura al sospechoso y lo pone a disposición de las autoridades. Descubre más sobre este caso.

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