Detienen a Sujeto por Presunto Acoso contra Mujeres en San Pedro Cholula, Puebla

La Secretaría de Seguridad Ciudadana del municipio de San Pedro Cholula (SSC Cholula) dio a conocer la detención de un sujeto que presuntamente acosaba a mujeres en un espacio público de la demarcación.

De acuerdo con las autoridades del Pueblo Mágico, el hoy detenido realizaba actos de índole sexual frente a las víctimas en inmediaciones del Parque Soria, sobre la calle 4 Sur.

Tras el alertamiento a elementos de Vialidad Municipal procedieron al aseguramiento del supuesto acosador cuya identidad permaneció oculta, poniéndolo a disposición de las autoridades correspondientes.

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En otro caso, Edgar ‘N’, presunto responsable del delito de acoso sexual calificado contra una menor de edad en el estado de Querétaro, fue recientemente detenido en Tlaxcala.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala (FGJE), dio a conocer que en coordinación con su homóloga queretana, cumplimentó una orden de aprehensión contra el hombre por la supuesta agresión de índole sexual.

El hoy imputado fue localizado y detenido en el municipio tlaxcalteca de Apizaco, como resultado de un operativo de inteligencia de la Policía de Investigación de la FGJE Tlaxcala.

Con información de N+

GMAZ