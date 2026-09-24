Seguridad

Detienen a Sujeto por Presunto Abuso de su Familiar Menor de Edad en Puebla

Marcelino 'N' habría cometido las agresiones en contra de la víctima cuando ella apenas tenía nueve años de edad y la amenazó para no contarle a nadie

Detenido Marcelino N Abuso Sexual Violación Niña Menor de Edad Familiar PueblaMarcelino 'N' habría agredido a su víctima cuando tenía nueve años de edad. Foto: X @FiscaliaPuebla

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Marcelino 'N' es detenido en Puebla por presunto abuso sexual de una menor. La FGE asegura seguimiento estricto del caso. Infórmate sobre este tema.

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