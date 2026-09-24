La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) informó que cumplió una orden de aprehensión contra Marcelino ‘N’, de 57 años de edad, investigado por su probable responsabilidad en los delitos de ataques al pudor y violación equiparada, cometidos en agravio de una niña.

De acuerdo con los antecedentes, las agresiones sexuales contra la menor de edad habrían ocurrido en abril de 2014, cuando la víctima apenas tenía nueve años.

El imputado, quien formaba parte de su entorno familiar, presuntamente cometió actos de naturaleza sexual en su contra en más de una ocasión y la habría amenazado para evitar que informara lo ocurrido.

Tras conocerse los hechos y presentarse la denuncia, la FGE Puebla realizó diversos actos de investigación que permitieron solicitar y obtener el mandamiento judicial correspondiente.

La Fiscalía General del Estado de Puebla cumplió una orden de aprehensión contra Marcelino N., de 57 años de edad, investigado por su probable responsabilidad en los delitos de ataques al pudor y violación equiparada, cometidos en agravio de una niña.#FiscalíaInforma |… pic.twitter.com/KSYleS7CI1 — FGE Puebla (@FiscaliaPuebla) September 24, 2026

El 23 de septiembre de 2026, agentes de Investigación adscritos al área de apoyo Policial de la Unidad de Delitos Cometidos contra la Comunidad LGBTTTTIQ de la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos, dieron cumplimiento a la orden de aprehensión librada contra Marcelino ‘N’.

Tras ejecutar el mandato judicial, el hoy detenido fue puesto a disposición del Juez de Control que lo requiere en la entidad, a fin de que se determine su situación jurídica.

Por último, la FGE Puebla aseguró que mantendrá el seguimiento del caso con apego a los protocolos aplicables y priorizando la protección de niñas, niños y adolescentes víctimas de delitos sexuales.

Con información de N+

GMAZ