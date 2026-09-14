Detienen a Sujeto por Presunto Abuso contra Una Menor de Edad en Tlaxcala

Un hombre acusado por presunto abuso sexual contra una menor de edad fue detenido por elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala (FGJE).

De acuerdo con las autoridades, Dahel ‘N’ habría agredido sexualmente a su víctima, hace un año, en el mes de septiembre de 2025, por lo que se levantó la denuncia correspondiente.

Derivado de estos hechos, la Policía de Investigación de la FGJE Tlaxcala obtuvo la orden de aprehensión correspondiente contra el presunto violador, mismo que fue puesto a disposición de las autoridades para determinar su situación legal.

En otro caso, el pasado 7 de septiembre de 2026 la dependencia dio a conocer que personal ministerial aprehendió a Pedro ‘N’, por ser el presunto responsable del delito de violación.

De acuerdo con las autoridades, fue la Policía de Investigación quienes llevaron a cabo labores de inteligencia, mediante las cuales localizaron y detuvieron al hombre en el municipio tlaxcalteca de Nopalucan.

Tras el arresto de Pedro ‘N’, elementos de la dependencia indicaron que lo pusieron a disposición de las autoridades correspondientes para que sea determinada su situación legal y se esclarezcan los hechos.

Con información de N+

GMAZ