Seguridad

Detienen a Sujeto por Presunto Abuso contra Una Menor de Edad en Tlaxcala

Autoridades estatales dieron a conocer que cumplimentaron una orden de aprehensión vigente contra Dahel 'N' en territorio tlaxcalteca

Detenido Dahel N por Abuso Sexual Violación contra Menor de Edad en TlaxcalaDetienen a Dahel 'N', Acusado de Presunto Abuso contra Menor de Edad en Tlaxcala. Foto: Facebook Fiscalía del Estado de Tlaxcala

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Detienen a Dahel 'N' en Tlaxcala por presunto abuso sexual a menor. La FGJE cumplió la orden de aprehensión. Más detalles sobre el caso.

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