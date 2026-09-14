Educación

Niños Sufren Golpe de Calor en Primaria que Lleva Dos Años sin Luz en Veracruz

La matrícula pasó desde 150 inscritos hasta solamente 47, debido a las condiciones que enfrenta actualmente el plantel educativo

CFE multó a escuela y pese a pagarla no les conecta el servicio eléctricoCFE multó a escuela y pese a pagarla no les conecta el servicio eléctrico. Foto: N+

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Con aproximadamente 100 alumnos menos, la escuela Francisco I. Madero sigue sin electricidad. Padres de familia pagaron multa a CFE, pero el servicio eléctrico sigue sin llegar.

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