Niños Sufren Golpe de Calor en Primaria que Lleva Dos Años sin Luz en Veracruz

Después de pagar una multa de casi 28 mil pesos, la sociedad de padres de familia de la escuela primaria ‘Francisco I Madero’ ubicada en el municipio de Boca del Río, esperaba que se les conectara el servicio de energía eléctrica.

Sin embargo, ya pasaron dos meses y medio y la CFE no los conecta. El plantel lleva más de dos años sin luz, no tenían contrato. Por ello, se conectaban de forma irregular y los multaron. Ahora que están al corriente, tampoco tienen el servicio.

Nos dijeron tiene que pagar la multa nos redujeron la multa a 27 mil pesos, ya se pagó se hizo lo posible y después nos dicen que de 2 a 3 días se supone que venían a checar el transformador para ver si daba o no daba la capacidad, pasó y desde el 30 de junio no han venido a checar, la última vez que fuimos nos dijeron que es probable que tengamos que comprar el transformador nosotros.

La matricula de la escuela era de 150 alumnos, debido a que no tienen energía eléctrica, se redujo a 47 niños. Aunque redujeron el horario de clases de 8 a 11 de la mañana. Las altas temperaturas ya impactan en la salud de los pequeños. Los padres de familia así narran la situación.

Uno me dice que se marea mucho y el otro ya manifestó golpe de calor con asco y vómito, hablé con la directora qué opción me daba y me dijo sáquenlo hasta que pongan la luz pero no es justo porque no van a aprender nada. Si uno está pagando la multa lo que debe hacer comisión es pensar en lo niños y poner la luz.

Muy caluroso y la directiva no se pone las pilas, ya todo está pagado. Es niño sufre mucho del golpe de calor, le sangra la nariz.

Los padres y madres de familia fueron los encargados de reunir los recursos para la instalación de la mufa y cableado además del pago de la multa. Piden a las autoridades de la Comisión Federal de Electricidad que ya no les atrasen más la instalación del servicio.