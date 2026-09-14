Morena Designa a Beatriz Mojica y Carlos Torres Piña como Coordinadores de Guerrero y Michoacán

La morenista Beatriz Mojica Morga fue elegida esta tarde como la coordinadora estatal de la Defensa de la Transformación en Guerrero.

En conferencia de prensa, la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, indicó que durante una reunión previa le dio a conocer los resultados de las encuestas a la coordinación estatal, en la que participaron perfiles como la alcaldesa con licencia de Acapulco, Abelina López, y la exconsejera jurídica de Presidencia, Esthela Damián.

Montiel indicó que se realizaron encuestas de reconocimiento tanto de la Comisión Nacional de Elecciones, encabezada por Citlalli Hernández Mora, como sondeos espejo realizadas por distintas casas encuestadoras.

"Para confirmar que el resultado de esta medición da como ganadora de este proceso y quien será nuestra coordinadora estatal en Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en el Estado de Guerrero, será nuestra querida compañera senadora Beatriz Mojica", reveló la dirigente guinda.

En su oportunidad, Beatriz Mojica Morga reconoció a la dirigencia por conducir un proceso democrático, cercano y transparente.

La senadora con licencia también llamó a la unidad y reiteró su compromiso con la izquierda en la que milita, según dijo, desde 1988 con el excandidato presidencial Cuauhtémoc Cárdenas.

Durante su discurso, la virtual candidata de Morena y su aliado del Partido Verde recordó al expresidente Andrés Manuel López Obrador a quien le aplaudió el reconocimiento a los pueblos afromexicanos, y le expresó su lealtad a su legado y los principios del pueblo.

"Mi lealtad a su legado, a sus principios y al pueblo que hizo posible la transformación seguirá siendo firme. Morena nació de esa lucha, desde abajo, caminando y nació para transformar la vida del pueblo".

A la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo la reconoció como "la mejor presidenta del mundo" y le reiteró su lealtad al movimiento.

En tanto, más tarde se designó a Carlos Torres Piña como coordinador estatal de la Defensa de la Transformación en Michoacán. Torres Piña fue nombrado Fiscal de Michoacán en 2025. Al entregarle su constancia este rindió protesta para hacer valer los principios del movimiento.

Recordó al expresidente Andrés Manuel López Obrador por el eje que dejó de no mentir y no robar, mientras que agradeció a la presidenta Claudia Shienbaum por impulsar el estado, a través del Plan Michoacán de Paz y Justicia.

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