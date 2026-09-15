Accidentes

Pirotecnia y Niños: el Peligro de Bengalas, Cohetes y 'Ratoncitos'

CENAPRED señala que 46% de las lesiones por pirotecnia ocurren en miembros superiores, mientras que 30% afectan los ojos y 16% la cabeza y el cuello.

Durante las las fiestas patrias aumenta el uso de fuegos artificiales, igual que en las celebraciones de fin de año.Durante las las fiestas patrias aumenta el uso de fuegos artificiales, igual que en las celebraciones de fin de año. Foto: Cuartoscuro

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Una bengala o un “ratoncito” pueden provocar incendios y quemaduras graves, pese a que algunos productos pirotécnicos se comercializan como entretenimiento para menores

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