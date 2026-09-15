Explosión en Autolavado Deja a una Mujer Herida en Chihuahua

La tarde de este lunes se registró una explosión en las instalaciones de un autolavado ubicado en el cruce de la avenida Francisco Villa e Izalco, del fraccionamiento Saucito, en Chihuahua, la cual dejó a una mujer de 24 años con lesiones.

De acuerdo con las autoridades, el reporte se recibió a través del número de emergencias 9-1-1, donde se alertaba sobre una explosión en una gasolinera.

Sin embargo, al arribar agentes de la Policía Municipal, detectaron que el incidente se había registrado en el autolavado ubicado a un costado, por lo que procedieron a resguardar la zona.

Momentos después arribaron elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos, quienes identificaron que la explosión se originó en las oficinas del autolavado, debido a la acumulación de gas LP.

En el lugar se informó que una joven mujer resultó con lesiones de consideración, por lo que fue atendida por paramédicos de Urge, quienes la trasladaron al Hospital General para recibir atención médica especializada.

En el sitio se mantuvo un operativo de revisión conformado por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, el Heroico Cuerpo de Bomberos, personal de Protección Civil Municipal, Policía Vial y agentes de la Policía Municipal.