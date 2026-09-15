Accidentes

Explosión en Autolavado Deja a una Mujer Herida en Chihuahua

Bomberos señalaron que la explosión ocurrió en las oficinas del autolavado debido a la acumulación de gas LP

Mujer resulta herida tras explosión en autolavadoMujer resulta herida tras explosión en autolavado. Foto: N+

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Explosión en autolavado de Chihuahua deja a una mujer herida. Bomberos confirman acumulación de gas LP como causa

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