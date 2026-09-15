Javier Aguirre Es Candidato para Dirigir al Valencia de LaLiga de España 2026

El club Valencia de LaLiga española de futbol busca un entrenador que lo saque de la zona de descenso. Medios locales han señalado que uno de los candidatos es el mexicano Javier Aguirre, quien ya conoce el terreno luego de dirigir a equipos como el Atlético de Madrid o el Osasuna.

Gracias a su buen desempeño con la Selección Mexicana en el reciente Mundial 2026, el prestigio del “Vasco” sigue llamando la atención. A eso hay que sumarle que el Valencia está en crisis y necesita un entrenador que le ayude a superar el pésimo arranque de temporada.

El Valencia está en zona de descenso luego de 5 Jornadas: Es el colero, con apenas 1 punto luego de un empate y 4 derrotas. Por ello es que ya destituyó a Carlos Corberán como entrenador del primer equipo.

Javier Aguirre, junto con José Luis Mendilibar, son los principales nombres en la lista para suceder a Corberán. Así que, según reportes de medios deportivos, la directiva conversará con ambos entrenadores en las próximas horas.

A sus 67 años de edad, “El Vasco” Aguirre ha dirigido a varios clubes españoles: Osasuna, Atlético de Madrid, Zaragoza, Espanyol, Leganés y Mallorca. También a los mexicanos Atlante, Pachuca y Monterrey. A nivel de selecciones, trabajó con Japón, Egipto y México en tres ciclos diferentes.

Con la Selección Mexicana estuvo en el banquillo en tres Copas del Mundo: Corea-Japón 2002, Sudáfrica 2010 y Canadá-EUA-México 2026, siendo este último en el que obtuvo el mejor resultado al llegar a octavos de final, donde cayó 3-2 con Inglaterra.

Javier Aguirre se despidió como entrenador de la Selección Mexicana luego de no poder conseguir el pase a Cuartos de Final del Mundial 2026 ante Inglaterra y dejó el mando a Rafael Márquez, a quien deseó suerte rumbo al proceso del próximo torneo en 2030.

El relevo de Márquez en la Selección Nacional ya estaba previsto por la Federación Mexicana de Futbol desde mediados de 2024. Así que Aguirre le pasó la estafeta y respaldó al exdefensor e histórico capitán del Tricolor, al tiempo que ofreció ponerse a sus órdenes.

"Estoy muy contento con el crecimiento de Rafa Márquez. "Lo tuve de jugador, lo tuve de compañero en el banquillo y creo que está más que capacitado. Es un chico muy valioso, mexicano, gran entrenador, lo va a demostrar, ya lo verán y ojalá lo haga mejor que lo que pudimos hacer conmigo al frente", dijo. Aguirre.

Con información de N+