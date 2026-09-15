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Javier Aguirre Es Candidato para Dirigir al Valencia de LaLiga de España 2026

Luego de su buen trabajo con la Selección de México, ‘El Vasco’ puede volver a trabajar como entrenador de un equipo español

Javier Aguirre ha dirigido a varios clubes españoles, entre ellos el Atlético de Madrid.Javier Aguirre ha dirigido a varios clubes españoles, entre ellos el Atlético de Madrid. Foto: Reuters

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