Necaxa Presenta a su Nuevo Técnico: Juan Reynoso Regresa a la Liga MX

Luego de correr al uruguayo Martín Varini, debido al revés del fin de semana ante Puebla, la directiva del Necaxa presentó hoy a su nuevo entrenador: se trata del peruano Juan Reynoso, viejo conocido de la afición mexicana.

Todo fue muy rápido: Reynoso ofreció una conferencia de prensa y de inmediato se fue a trabajar con los jugadores, porque pretende recomponer el camino el próximo sábado cuando visiten al Atlético San Luis.

El Necaxa le dio la bienvenida al estratega en sus redes sociales: "Hoy abre una nueva etapa con nuestro nuevo director técnico. Juan Reynoso es oficialmente nuestro nuevo entrenador. Bienvenido a casa".

Reynoso llega en sustitución del uruguayo Martín Varini, dejó al Necaxa en la decimotercera posición con ocho puntos, producto de dos triunfos, dos empates y cuatro derrotas. De hecho llevaba una racha de seis jornadas sin ganar en el torneo Apertura 2026.

El viernes, en el inicio de la fecha 8, los Rayos perdieron como locales en el Estadio Victoria de Aguascalientes. Luego de caer 1-0 con el Puebla, la afición exigió la salida de Varini. Por ello la directiva decidió cortar por lo sano: "Martín Varini deja de ser director técnico de primer equipo", informó en redes sociales.

Varini fue contratado por el Necaxa en diciembre de 2025 luego de tener dos torneos históricos con los Bravos de Juárez, equipo que lo trajo al futbol mexicano. Pero no logró que los Hidrorayos trascendieran: en 28 partidos, sumó 8 victorias, 5 empates y 15 derrotas.

Necaxa contrató a Reynoso para lo que resta del Apertura 2026, con la esperanza de que lleva al equipo a lo más alto. Su apuesta es porque el estratega peruano conoce muy bien el futbol mexicano: fue quien llevó a Cruz Azul a romper una sequía de 23 años sin un título de Liga.

Juan Máximo Reynoso Guzmán, de 56 años, tiene amplia experiencia como estratega. Luego de una exitosa carrera como defensa central en la que también defendió los colores de la Máquina celeste, inició su andar como entrenador en Coronel Bolognesi de su país en el 2007.

Como timonel regresó a México en octubre del 2017 para sentarse en el banquillo del Puebla. Luego pasó al Cruz Azul, al que llevó a conquistar el título del torneo Guardianes 2021. Luego se marchó a su país para dirigir a la Selección, en agosto del 2022. En el 2025 aceptó dirigir al club Melgar en la Liga peruana, equipo en el que estuvo hasta marzo pasado.

Así que Reynoso vuelve a la Liga MX para afrontar un nuevo reto, bastante complicado: sacar el Necaxa de su crisis: se encuentra en la posición 13 de la tabla general, bastante lejos de los 17 puntos que tiene el líder Guadalajara.

Una historia que comenzó hace más de dos décadas y que hoy inicia un nuevo capítulo… 💪 https://t.co/INL2dB3psC pic.twitter.com/eb4pJ2Zfrw — Club Necaxa (@ClubNecaxa) September 14, 2026

Con información de N+