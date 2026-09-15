Deportes

Necaxa Presenta a su Nuevo Técnico: Juan Reynoso Regresa a la Liga MX

El peruano Juan Reynoso fue quien rompió la sequía de 23 años sin título del Cruz Azul y luego se fue a dirigir a la selección de su país

El estratega Juan Reynoso se puso a trabajar de inmediato con los futbolistas.El estratega Juan Reynoso se puso a trabajar de inmediato con los futbolistas. Foto: Club Necaxa.
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