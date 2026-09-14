Inter de Milán Remonta Desventaja de Dos Goles y Humilla 5-3 al Udinese

Tremenda goleada del Inter de Milán al Udinese en la Jornada 4 de la Serie A. Los neroazurris se repusieron de un 2-0 en contra y acabaron vapuleando 5-3 a los auriblancos en el Estadio de San Siro para sumar su cuarta victoria de la temporada.

Con goles de Carlos Augusto, Nicoló Barella, Marcus Thuram, Francesco Pio Esposito y Ange-Yoan Bonny, el Inter dio un manotazo en la mesa para dejar en claro que es candidato al título de Liga.

El Udinese empezó muy bien el partido y marcó el 1-0 apenas a los 9 minutos, cuando se sumó al ataque el lateral James Abankwah y superó al guardameta Josep Martínez. Luego, al 16’ fue el mediocampista neerlandés Jurgen Ekkelenkamp quien aportó el 2-0 que sorprendió a todos en casa del Milán.

Parecía una jornada negra para los locales, pero a los 26 minutos el brasileño Carlos Augusto marcó el 2-1 con un un misil potentísimo que se coló en el ángulo superior.

Y más adelante fue Nicoló Barella, a los 35 minutos, quien emparejó 2-2 la pizarra. Así se fueron al medio tiempo, pero el Inter sabía que podía darle la vuelta al marcador.

Regresando de los vestidores, el equipo local empezó a con todo al ataque y tuvo su recompensa a los 57 minutos, cuando Marcus Thuram mandó el 3-2 al fondo de las redes.

Y aunque las Cebras trataron de reponerse del golpe anímico, poco pudieron hacer ante el empuje de los neroazurris, que siguieron con la avalancha de anotaciones: Esposito puso el 4-2 (67’) y Bonny aportó el 5-2 (79’).

Cuando parecía que todo acabaría así, Idrissa Gueye acortó distancias para el Udinese con el 5-3 a los 90+1 minutos, pero eso no maquilló la goleada ni la superioridad del Inter.

Con este resultado, el Inter llegó a 12 unidades luego de sumar su cuarta victoria de la temporada y le pisa los talones a la Roma (12 puntos, pero mejor porcentaje de goleo). Mientras que el Udinese se quedó en el sitio 13 con apenas 14 unidades cosechadas.

El próximo fin de semana es probable que sólo quede un equipo invicto, ya que ya que en la quinta jornada se jugará el duelo Roma vs Inter. Lucha de gladiadores en el Estadio Olímpico, casa del club romano.

Con información de N+