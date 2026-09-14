Deportes

Inter de Milán Remonta Desventaja de Dos Goles y Humilla 5-3 al Udinese

La pelea en la cima de la Liga Italiana está muy reñida y el Inter de Milán le pisa los talones a la Roma luego de 4 Jornadas

Curtis Jones, del Milán, disputa la pelota con James Abankwah, del Udinese, en el Estadio San Siro.Curtis Jones, del Milán, disputa la pelota con James Abankwah, del Udinese, en el Estadio San Siro. Foto: Reuters

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