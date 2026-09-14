Lluvia en CDMX y Edomex Deja Corrientes de Agua e Inundaciones la Tarde de este Lunes

Las lluvias de esta tarde ya dejaron caída de granizo en Gustavo A. Madero e Iztapalapa, e inundaron calles de Tlalnepantla y Ecatepec, en el Estado de México. La Ciudad de México se mantiene en alerta por lluvia fuerte y posible granizo.

En Gustavo A. Madero la lluvia es de intensidad fuerte y viene acompañada de granizo y actividad eléctrica; en el resto de la capital las lluvias son débiles, con chubascos ocasionales. Se espera que continúen durante la tarde y la noche.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Vía Morelos Bajo el Agua tras la Caída de Lluvia en Ecatepec, Edomex

En Iztapalapa también cae granizo con lluvia fuerte.

El riesgo de encharcamientos y corrientes de agua sobre calles y avenidas, así como caída de ramas, árboles y lonas, llevó a pedir a la población retirar la basura de las coladeras, cerrar puertas y ventanas, no cruzar calles ni avenidas con corrientes de agua y salir con paraguas o impermeable. Las emergencias pueden reportarse al 911 o al 55-5683-2222.

⚠️🌧 Se actualiza #AlertaAmarilla por persistencia de #lluvias fuertes y posible caída de #granizo para la tarde y noche del lunes 14/09/2026, en todas las demarcaciones de la Ciudad de México.



Mantente informado y atiende las recomendaciones.#PronósticoDelTiempo… pic.twitter.com/9sq6RiNyRI — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) September 14, 2026

Para la tarde de hoy se esperan más chubascos y lluvias fuertes en zonas del Estado de México y la Ciudad de México, con descargas eléctricas y posible caída de granizo en los municipios mexiquenses de Tejupilco, Valle de Bravo, Toluca, Lerma, Ixtapan de la Sal, Atlacomulco, Cuautitlán Izcalli, Naucalpan, Tlalnepantla, Tultitlán, Zumpango, Ecatepec, Texcoco, Nezahualcóyotl, Chimalhuacán y Amecameca, además de vientos de 10 a 20 kilómetros por hora con rachas de hasta 40 km/h, según la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

En Tlalnepantla, las corrientes de agua ya complican el tránsito en distintos puntos, entre ellos un tramo cercano al Deportivo Caracoles y la zona de La Blanca y Barrientos, cerca de la estación San Rafael del Tren Suburbano. En Ecatepec, el agua afecta la colonia Santa Clara, la calle Naranjo y la avenida San Andrés, en la colonia Hank González, de acuerdo con reportes ciudadanos difundidos en video y redes sociales.

El corredor 4 de Mexibus suspendió su servicio continuo por el nivel de inundación en distintos puntos del trayecto y opera con un circuito reducido entre las estaciones UMB y Nuevo Laredo, informó la propia empresa.

La Alerta Amarilla por lluvia y granizo abarca las 16 alcaldías de la Ciudad de México, con un pronóstico de entre 15 y 29 litros por metro cuadrado, de acuerdo con el radar meteorológico y el boletín de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC).