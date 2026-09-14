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Lluvia en CDMX y Edomex Deja Corrientes de Agua e Inundaciones la Tarde de este Lunes

Corrientes de agua ya afectan tres puntos de Ecatepec; Mexibus suspende su corredor 4

Lluvia en CDMX y Edomex Deja Corrientes de Agua e InundacionesUna calle permanece inundada por el paso de una corriente de agua, luego de las lluvias registradas esta tarde en la zona metropolitana del Valle de México. Foto: N+

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