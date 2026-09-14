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Sin Álvaro Fidalgo, el Betis Derrota al Villarreal y Sube al Tercer Lugar de la Tabla General

En el cierre de la Jornada 4 de LaLiga española de futbol, el Real Betis sumó su segunda victoria en fila

El Villarreal cayó en casa ante el Betis y sumó su tercera derrota de la temporada. Foto:El Villarreal cayó en casa ante el Betis y sumó su tercera derrota de la temporada.

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