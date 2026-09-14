Sin Álvaro Fidalgo, el Betis Derrota al Villarreal y Sube al Tercer Lugar de la Tabla General

En un partido trepidante, el Real Betis se impuso 2-1 al Villarreal en el Estadio de la Cerámica para dejar en claro que atraviesa por un buen momento y que el triunfo ante el Real Madrid la semana pasada no fue un accidente. Con este resultado, el equipo que dirige Manuel Pellegrini ascendió varias posiciones.

La mala noticia para los aficionados mexicanos es que el mediocampista Álvaro Fidalgo bo vio acción ante el Submarino Amarillo. Sí fue convocado por el entrenador Pellegrini, pero se quedó en la banca los 90 minutos.

El que sí tuvo minutos fue el colombiano Nelson Deossa, exjugador del Pachuca y Monterrey: entró de cambio a los 65’, en lugar de Rodrigo Riquelme, aunque no consiguió marcar gol.

Bellerín casi consigue adelantar al Betis, con un remate cruzado que salvó Gulacsi con una gran atajada.

Luego respondió el Villarreal: Gerard Moreno mandó una buena diagonal retrasada hacia Santi Comesaña, quien remató a quemarropa pero estrelló el esférico en el travesaño.

El conjunto amarillo logró mandar la pelota a las redes en dos ocasiones, sólo que los tantos fueron anulados correctamente por fuera de lugar.

Luego de casi media hora de un partido de ida y vuelta, el Villarreal se puso adelante 1-0: a los 29 minutos Gerard Moreno superó al guardameta Álvaro Valles con un buen remate de media tijera que emocionó a la afición local.

Pero el Betis emparejó a los 39: Fue “Cucho” Hernández quien empujó el esférico hacia el fondo de la meta, luego de un rechace del portero Peter Gulacsi, para el 1-1.

Luego del primer tanto, el Betis se fue con todo al ataque y el defensa Natan aprovechó una pelota que rechazó Gulacsi para empujar el 2-1 a la red con facilidad a los 43 minutos de partido. Así acabó la primera parte, que fue trepidante y con muchas ocasiones de peligro en ambas porterías.

La segunda mitad también fue como una pelea de box en la que ambos contendientes sostuvieron un intercambio de golpes. Sólo que el Villarreal se fue apagando y volvió a mostrar las dudas e inseguridades.

Los béticos pudieron ampliar el marcador luego de que Abde mandó un gran pase al corazón del área, donde “Cucho” Hernández remató a bocajarro pero la pelota se estrelló en las piernas de Gulacsi.

En los minutos restantes, Fornals, Deossa, Antony y “Cucho” Hernández tuvieron clarísimas opciones de gol para redondear con una goleada, pero lo impidieron el arquero quiero Gulacsi o la mala puntería de los atacantes béticos.

Villarreal desperdició la recta final, porque no encontró el camino y le faltó claridad para hacer daño en el área visitante.

Con el 2-1 luego de 90 minutos, el Real Betis sumó su cuarto triunfo en 5 jornadas y llegó a 12 unidades para ubicarse en la tercera posición de la tabla general, sólo abajo del Real Madrid (12) y Barcelona (15).

Por su parte, el Villarreal sigue sin conseguir un triunfo. Luego de 3 derrotas y 2 empates, está en el casillero 18 de 20, en zona de descenso.

Con información de N+