Sociedad

AICM Suspenderá Operaciones durante Cuatro Horas por Desfile del 16 de Septiembre

El Aeropuerto Internacional Benito Juárez Ciudad de México suspenderá despegues y aterrizajes el próximo miércoles

Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Foto: Cuartoscuro/ ArcivhoAeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Foto: Cuartoscuro/ Arcivho
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