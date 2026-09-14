AICM Suspenderá Operaciones durante Cuatro Horas por Desfile del 16 de Septiembre

El próximo miércoles, durante cuatro horas, el cielo sobre la Ciudad de México dejará de pertenecer a las aerolíneas comerciales para cedérselo a las escuadras militares que participarán en el desfile por el CCXVI aniversario del inicio de la Independencia de México.

El Aeropuerto Internacional Benito Juárez Ciudad de México (AICM) suspenderá despegues y aterrizajes el próximo miércoles 16 de septiembre mientras se realizan las maniobras aéreo militares.

La medida busca garantizar la seguridad de las maniobras militares programadas para conmemorar el aniversario de la Independencia, y se aplica por indicación de la autoridad aeronáutica.

El AICM permanecerá cerrado a todo tipo de vuelos —tanto despegues como aterrizajes— el 16 de septiembre, en un horario que va de las 10:00 a las 14:00 horas. Las operaciones aéreas se reanudarán una vez que concluya el desfile aéreo militar.

El cierre está sustentado en los avisos NOTAM A8260/26 y B1724/26 (Aviso o Información para Aviadores), emitidos por la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) y difundidos a través de los Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (SENEAM).

Se recomienda a quienes tengan un viaje programado para esa fecha consultar directamente con su línea aérea el estatus de su vuelo, ya que este evento traerá ajustes en los horarios programados de las aerolíneas.

La suspensión de operaciones se acordó de manera conjunta entre autoridades civiles y militares: la AFAC, SENEAM, la Secretaría de Marina (SEMAR), la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y el propio AICM.

El desfile militar como tradición fija e ininterrumpida cada 16 de septiembre fue establecido formalmente en 1935 por el presidente Lázaro Cárdenas.

Su inspiración se remonta a la entrada del Ejército Trigarante en 1821, aunque el primer festejo oficial del 16 de septiembre con actos cívicos ocurrió en 1825.

AMP