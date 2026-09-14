Seguridad

Captan Intento de Asalto en Ecatepec: Vecinos Temen Salir a las Calles

Cámaras captaron el momento en que un automóvil interceptó a una persona en la colonia Jalapa; tras forcejear con un presunto agresor, consiguió escapar.

Vecinos de Ecatepec denuncian un aumento de los asaltos.Vecinos de Ecatepec denuncian un aumento de los asaltos. Foto: N+FORO

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Vecinos de Ecatepec aseguran sentir temor al caminar por las calles y utilizar el transporte público ante los hechos delictivos registrados en la zona

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