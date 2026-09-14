Captan Intento de Asalto en Ecatepec: Vecinos Temen Salir a las Calles

Vecinos del municipio de Ecatepec, en el Estado de México, aseguran vivir con miedo ante los asaltos registrados en distintas colonias. Uno de los casos más recientes ocurrió en la colonia Jalapa, donde cámaras de seguridad captaron el momento en que una persona fue interceptada por los ocupantes de un automóvil gris alrededor de las 10 de la noche. La víctima logró escapar después de forcejear con uno de los presuntos agresores.

Las imágenes de seguridad muestran a una persona caminando por una calle de la colonia Jalapa cuando el conductor de un automóvil gris le cierra el paso. Segundos después, un hombre desciende del vehículo y aparentemente intenta despojarla de sus pertenencias.

En otra toma se observa al presunto agresor, quien viste una playera de rayas, bajar del automóvil y forcejear con la víctima. La persona consigue liberarse y comienza a alejarse en sentido contrario.

Sin embargo, el episodio no terminó en ese momento. El conductor volvió a subir al vehículo y avanzó de reversa. Al percatarse de la maniobra, la víctima cambió nuevamente de dirección y finalmente consiguió escapar.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Vecinos de Ecatepec Denuncian Incremento de Asaltos Pese a Cámaras de Seguridad

El caso ha provocado preocupación entre habitantes de Ecatepec, quienes aseguran sentir temor al desplazarse por las calles o utilizar el transporte público. Una vecina explicó que incluso la presencia de una motocicleta cerca de un peatón puede generar incertidumbre debido a los hechos delictivos que, asegura, han ocurrido en el municipio.

“Al menos a mí me da mucho miedo salir, tanto caminando como en combis. Como si vas caminando se te acerca una moto, no sabes qué te va a hacer porque aquí se han visto muchas cosas”.

Habitantes consultados señalan que anteriormente percibían esta zona de Ecatepec como un lugar tranquilo. Ahora aseguran que la situación ha cambiado y mencionan episodios relacionados con robos ocurridos en distintos horarios.

El video del reciente intento de asalto volvió a generar preocupación entre quienes viven en la colonia. Para algunos vecinos, el temor no se limita a caminar durante la noche, ya que aseguran haber tenido conocimiento de hechos delictivos incluso durante la mañana y la tarde.

Un habitante de Ecatepec relató que su percepción de inseguridad ha aumentado y recordó que, aproximadamente dos años atrás, delincuentes presuntamente ingresaron a la vivienda de una vecina.

“Era una zona muy tranquila. Obviamente ahorita me di por el video que salió ayer, pues aparentemente ya está muy inseguro. De hecho, pues no sé por qué surgió toda esta situación, pero era muy tranquila esta zona. Últimamente ha aumentado un poquito la inseguridad, el robo a mano y así en la tarde, en la mañana, pero sí, sí nos ha tocado un poquito fuerte. De hecho, sí, hace como dos años me parece que se metieron a la casa de una vecina”.

Ante el temor por los robos, habitantes de la zona han recurrido a herramientas de vigilancia para tratar de protegerse. Varias cámaras de seguridad han sido instaladas y los residentes cuentan con una alarma vecinal para mantenerse comunicados ante cualquier situación sospechosa.

Precisamente fueron cámaras de seguridad las que permitieron registrar el reciente intento de asalto en Jalapa. Este tipo de grabaciones puede resultar relevante para identificar vehículos, características de los involucrados y la manera en que ocurrieron los hechos.

Otro habitante explicó que los vecinos permanecen atentos y cuentan con un sistema de alarma, aunque hasta el momento no han conseguido detener directamente a alguna persona relacionada con estos hechos: “De hecho tenemos alarma vecinal, estamos al pendiente, pero no nos ha tocado así como que agarrar a alguien”.

Los residentes esperan que las autoridades puedan identificar y localizar a las personas involucradas en los hechos delictivos. Mientras tanto, las imágenes del intento de asalto reflejan el temor que algunos habitantes de Ecatepec aseguran experimentar al realizar actividades tan cotidianas como caminar por su colonia durante la noche.