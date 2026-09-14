Sociedad

Revelan Ruta del Desfile Militar del 16 de Septiembre en CDMX

Autoridades de la capital del país informaron sobre las calles que estarán cerradas el próximo miércoles.

Desfile Militar por el Día de la IndependenciaAP

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