Revelan Ruta del Desfile Militar del 16 de Septiembre en CDMX

Con motivo de los festejos del aniversario del Grito de Independencia, autoridades del Gobierno de la Ciudad de México dieron a conocer las rutas que seguirá el Desfile Militar del 16 de septiembre de 2026.

El Desfile Militar recorrerá la ruta Zócalo, 5 de Mayo, Eje Central, Avenida Juárez y Paseo de la Reforma, hasta el Campo Marte.

Con motivo del Desfile Militar del 16 de septiembre, que encabezará la presidenta Claudia Sheinbaum, se implementará un dispositivo de seguridad en las inmediaciones del Zócalo, el Centro Histórico y a lo largo de la ruta del desfile.

El Gobierno de la CDMX desplegará un operativo apoyado por 3 mil 400 efectivos de la SSC y 125 unidades.

Así como 900 elementos de la Subsecretaría de Control de Tránsito implementarán los cortes y desvíos necesarios para garantizar la ruta del desfile.

Las principales alternativas viales se contemplan: al norte, Eje 3 Oriente Francisco del Paso y Troncoso, Circuito Bicentenario, Anillo Periférico y Chivatito-Arquímedes; al sur, Eje 3 Oriente Francisco del Paso y Troncoso, Circuito Bicentenario, Anillo Periférico y Eje 1 Oriente Circunvalación-La Viga; al oriente, Puente de Alvarado-Ribera de San Cosme, Río de la Loza-Chapultepec, Fray Servando y Eje 1 Norte-Rayón; al poniente, Izazaga-Chapultepec-Constituyentes, Ribera de San Cosme-México Tacuba, Presidente Masaryk y Eje 3 Sur Morelos-Baja California.

Asimismo, los Centros de Comando y Control (C2) continuarán con el monitoreo permanente a través de los sistemas de videovigilancia para detectar cualquier contratiempo.

Con motivo del Grito de Independencia, la noche del martes 15 de septiembre, el Zócalo y el Centro Histórico contarán con tres cinturones de seguridad para el resguardo del lugar y el control del flujo de los asistentes.

Además, un total de 3 mil 500 policías y 91 unidades brindarán patrullajes pie a tierra y monitoreo mediante sistemas de videovigilancia y atención médica.

TLS