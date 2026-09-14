Sociedad

Así Se Paga el 15 y 16 de Septiembre 2026 Si Se Trabaja: Este Día Se Cobra Triple

El artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo establece que los días festivos se pagan triple en caso de tener que trabajar

Checa Si el 15 y 16 de Septiembre Se Paga Triple Si Se TrabajaSe celebra el 216 aniversario del inicio de la lucha de Independencia de México. Foto: Cuartoscuro

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