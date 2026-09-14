Así Se Paga el 15 y 16 de Septiembre 2026 Si Se Trabaja: Este Día Se Cobra Triple

Los mexicanos ya se preparan para disfrutar de las Fiestas Patrias 2026, las cuales traen un día feriado oficial, y una de las preguntas que se hacen es cómo se paga el 15 y 16 de septiembre. Por ello, acá te explicamos si es doble o triple, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo (LFT).

Debido al 216 aniversario del inicio de la lucha de Independencia de México, se confirmó la suspensión de clases del 14 al 18 de septiembre, además de que el Metro CDMX anunció horario especial estos días.

Los días de descanso obligatorio son aquellos que establece el artículo 74 de la LFT, los cuales no son laborables y en caso de que una persona deba trabajar, el patrón o su empresa está obligada a pagarle una compensación económica.

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De esta manera, un trabajador mexicano que deba laborar en un día feriado oficial debe recibir su sueldo diario, más el doble del mismo. Lo que popularmente se conoce como pago triple.

Es decir que si una persona gana 500 pesos al día, tendría que recibir como pago por trabajar en día festivo sus 500 pesos, más 1,000 pesos por la compensación, por lo que en total obtendría 1,500 pesos.

En este contexto, el día que establece el artículo 74 de la LFT como feriado oficial por el Día de la Independencia de México es este miércoles 16 de septiembre 2026, el cual no se recorre al lunes como sucede con otros.

De esta manera, las personas que laboren el miércoles 16 de septiembre 2026 deberán recibir un pago triple por trabajar en día festivo, mientras que los trabajadores que descansen en el feriado, solo reciben su salario diario.

Por otra parte, pese a que el 15 de septiembre también es de fiesta debido a que en la noche se realiza el Grito de Independencia, esta fecha no se considera como un día de descanso obligatorio por la LFT.

Por ello, el 15 de septiembre de 2026 no es un feriado oficial, por lo que en esta fecha los trabajadores y estudiantes deberán realizar sus labores cotidianas, a menos que reciban otras indicaciones, ya que en algunos lugares se suele dar medio día.

PPP