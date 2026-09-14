Educación

¿Hay Clases Hoy 15 de Septiembre? Esto Dicen Calendarios SEP, UNAM, IPN y Más

Consulta si este martes van los niños y jóvenes a la escuela, ya sea en preescolar, primaria, secundaria, preparatoria y universidad

Checa Si Hay Clases Mañana 15 de Septiembre 2026Algunos alumnos no tendrán clases este martes 15 de septiembre. Foto: Cuartoscuro

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