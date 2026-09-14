¿Hay Clases Hoy 15 de Septiembre? Esto Dicen Calendarios SEP, UNAM, IPN y Más

Las Fiestas Patrias 2026 ya están aquí, por lo que muchos padres de familia y estudiantes se preguntan si hay clases hoy 15 de septiembre de 2026, y acá te decimos qué dicen los calendarios escolares de la SEP, UNAM, IPN, Conalep y Colegio de Bachilleres.

Esta semana se celebra el 216 aniversario del inicio de la lucha de Independencia de México, de ahí que se confirmara la suspensión de actividades escolares del 14 al 18 de septiembre en diferentes estados del país.

Por ello, las mamás, papás, tutores y alumnos tienen la duda sobre si el 15 de septiembre hay clases, debido a que hoy es un día de fiesta por la representación del Grito de Independencia en alcaldías y municipios.

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De acuerdo con el calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP), las actividades escolares no se suspenden en preescolar, primaria y secundaria este martes, por lo que niños y adolescentes tendrán que acudir a sus planteles de forma habitual.

La fecha en la que no habrá clases en las escuelas de nivel básico es el miércoles 16 de septiembre de 2026, ya que este día es de descanso obligatorio en todo México, según la Ley Federal del Trabajo (LFT).

Otras instituciones en las que sí habrá clases el 15 de septiembre son en las escuelas del Instituto Politécnico Nacional (IPN) y en el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep), en los cuales se suspenderán las actividades el miércoles.

Por otra parte, en las preparatorias, CCH y facultades de la UNAM las clases sí se suspenderán el 15 y 16 de septiembre, de acuerdo con el calendario semestral y anual 2026-2027.

Por ello, los alumnos de la UNAM podrán disfrutar de dos días de descanso y regresarán a las actividades el jueves 17 de septiembre de 2026.

De igual manera, los estudiantes del Colegio de Bachilleres no tendrán clases este martes y miércoles, de acuerdo con el calendario escolar de modalidad escolarizada y no escolarizada.

Con esta información, los padres de familia y estudiantes de diferentes instituciones educativas del país ya pueden saber si tienen clases hoy 15 de septiembre de 2026.

PPP