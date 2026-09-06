Sociedad

Concierto 15 de Septiembre en el Zócalo: Estos Artistas Estarán en Festejo Patrio

Días atrás, la presidenta de México anunció que habrá un espectáculo gratuito previo a la ceremonia del Grito de Independencia

Zócalo CDMX durante festejos patrios del 15 de septiembre 2026.El 15 de septiembre habrá un concierto gratis con motivo de los festejos patrios del 15 de septiembre, Foto: Cuartoscuro.

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