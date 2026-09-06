Concierto 15 de Septiembre en el Zócalo: Estos Artistas Estarán en Festejo Patrio

México celebra en septiembre sus fiestas patrias mientras las calles se transforman en el escenario tricolor donde se rinde homenaje al inicio del movimiento independentista que este año cumple 216 años. Y en el Zócalo de Ciudad de México se realizará un magno concierto gratuito el 15 de septiembre, previa ceremonia en la que la presidenta de la República dará el Grito de Independencia.

Dada la importancia de este evento para los mexicanos, las distintas alcaldías de Ciudad de México organizan festejos con artistas y grupos de danza. Mientras alrededor de todo el país, la dinámica se repite en cada estado y municipio.

En la capital, Claudia Sheinbaum encabezará su segundo Grito de Independencia como presidenta de México, seguido de una noche mexicana que será amenizada por el grupo Intocable.

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El concierto gratuito fue confirmado por la banda a través de sus redes sociales, donde compartieron que esta presentación forma parte de su gira "Cultura Tour 2026".

Entre los éxitos que se espera que Intocable interprete en su concierto gratuito en el Zócalo de CDMX el próximo 15 de septiembre de 2026 están: Fuerte no Soy, ¿Y todo para qué?, Eres mi Droga, así como Enséñame a Olvidar.

Se prevé que la presentación inicie alrededor de las 20:30 o 21:00 horas del 15 de septiembre, y posteriormente se lleve a cabo la ceremonia del Grito de Independencia en Palacio Nacional.

Hasta el momento no se ha dado a conocer qué otros artistas amenizarán las Fiestas Patrias en el Zócalo de CDMX. Será en los próximos días cuando las autoridades comuniquen si habrá otros espectáculos.

A la par, las alcaldías de Ciudad de México tendrán a sus propios artistas invitados, y serán los alcaldes quienes encabezarán la ceremonia del Grito Independentista en su propia demarcación.

Un día después, el 16 de septiembre se llevará a cabo el tradicional Desfile Cívico Militar, que también estará encabezado por la presidenta de México.

Dada la relevancia de este fecha, en México la Ley Federal del Trabajo contempla el 16 de septiembre como día de descanso obligatorio. Mientras que el Calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP) también lo da como asueto para alumnos y docentes.