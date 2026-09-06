Sociedad

Transportistas Liberan Aduana Comercial de Mexicali Tras Cuatro Días de Bloqueo

Autoridades buscarán un acercamiento con representantes estadounidenses para revisar los criterios aplicados al cabotaje y los casos de operadores afectados

Transportistas Liberan Aduana Comercial de Mexicali Tras Cuatro Días de BloqueoTransportistas Liberan Aduana Comercial de Mexicali Tras Cuatro Días de Bloqueo | Foto: N+

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