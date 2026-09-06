Transportistas Liberan Aduana Comercial de Mexicali Tras Cuatro Días de Bloqueo

Tras cuatro días de protesta, transportistas acordaron retirar el bloqueo que mantenían en la aduana comercial de Mexicali y liberar el acceso para restablecer la circulación de mercancías.

El acuerdo contempla la instalación de una mesa de diálogo para atender la problemática relacionada con el retiro de visas a operadores mexicanos.

Serán autoridades estatales y federales quienes gestionarán un acercamiento con representantes de Estados Unidos para conocer los criterios que se aplican en los casos relacionados con el cabotaje y buscar alternativas para los transportistas afectados.

La protesta inició luego de que operadores de carga denunciaron el retiro de visas de trabajo y señalaron que las autoridades estadounidenses argumentaron posibles infracciones relacionadas con prácticas de cabotaje.

Durante los cuatro días que permaneció el bloqueo, el cierre de la aduana comercial afectó el tránsito de mercancías entre México y Estados Unidos.

Los transportistas aceptaron liberar el acceso y permitir la reanudación de las operaciones. Sin embargo, advirtieron que podrían retomar el bloqueo en caso de no observar avances concretos durante las negociaciones con las autoridades.

Con la apertura de la mesa de diálogo, se busca atender los casos de los operadores afectados y establecer mayor claridad sobre los criterios que pueden derivar en el retiro de visas.

Información Miguel Galindo

APG