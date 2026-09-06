Decomisan Inmueble para la Minería de Criptomonedas en Puebla

Autoridades federales en colaboración con estatales, aseguraron un inmueble presuntamente usado para almacenar y operar equipos para la minería de criptomonedas en el estado de Puebla.

El operativo se realizó en el municipio de Tlaola, ubicado en la Sierra Norte, donde hallaron infraestructura eléctrica y tecnológica que incluía un transformador de pedestal, 80 terminales de media tensión, ocho antenas de internet satelital y 300 computadoras en funcionamiento.

Las autoridades investigan si las criptomonedas fueron usadas para dar apariencia de legalidad a recursos relacionados con actividades ilícitas. El inmueble y los objetos decomisados quedaron a disposición de las autoridades competentes.

En el operativo participaron agentes de la Fiscalía General de la República, Secretaría de Marina y Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla. No se reportaron detenidos.

Con información de N+

JAPR