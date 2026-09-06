Seguridad

Decomisan Inmueble para la Minería de Criptomonedas en Puebla

Durante el operativo en Tlaola, ubicado en la Sierra Norte, hallaron infraestructura eléctrica y tecnológica

Investigan si las criptomonedas fueron usadas para dar apariencia de legalidad a recursos relacionados con actividades ilícita.Investigan si las criptomonedas fueron usadas para dar apariencia de legalidad a recursos relacionados con actividades ilícita. Foto: SSP

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En Tlaola, Puebla, desmantelan centro de minería de criptomonedas. 300 computadoras y tecnología.

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