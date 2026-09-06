Resultados Sorteo Zodiaco 1760 de Lotería Nacional En Vivo: Ganadores y Premios

Como cada domingo, hoy se celebra el Sorteo Zodiaco 1760 de la Lotería Nacional que entrega 7 millones de pesos como Premio Mayor. Así que si decidiste tentar a la suerte y comprar "billete" para la rifa de este domingo, aquí conocerás la lista completa de números premiados de la noche.

Será en punto de las 20:00 horas de este 6 de septiembre de 2026 (tiempo del centro de México), cuando inicie la ceremonia en la que los "Niños Gritones" de la Lotería Nacional nombren a los números ganadores de este domingo, incluido el afortunado que obtuvo el premio mayor de 7 millones de pesos.

La ceremonia de este sorteo que está dedicado al Estado Mayor podrá seguirse en vivo a través del canal de Youtube de la Lotería Nacional, al entrar al apartado de "Sorteos Tradicionales".

Este Es el Billete del Sorteo Zodiaco 1760 de la Lotería Nacional del 6 de Septiembre de 2026, en honor al Estado Mayor. Foto: Facebook Lotería Nacional.

Para poder ser acreedor al Premio Mayor de 7 millones de pesos debiste comprar una serie, es decir, 20 cachitos, cuyo costo es de 20 pesos cada uno.

Mientras que al adquirir solamente un billete o "cachito" participas por ganar hasta 350 mil pesos.

Debes saber que este mes es de vital importancia para la Lotería Nacional dado que su calendario de rifas contempla la celebración del Sorteo Magno que entrega 104 millones de pesos en honor al Día de la Independencia.

Si aún no estás familiarizado con la dinámica de este sorteo, te recordamos que se juega todos los domingos a las 8 de la noche. Los boletos están a la venta en los kioskos y página web de la Lotería Nacional. Aquí puedes consultar los resultados del pasado 30 de agosto de 2026, para tener mayor referencia.

El número 9335 obtiene premio de 7,000,000.00 pesos - Sagitario.

El número 7982 obtiene premio de 1,100,000.00 pesos - Leo.

El número 9312 obtiene premio de 1,100,000.00 pesos - Libra.

El número 9054 obtiene premio de 176,000.00 pesos - Sagitario.

El número 8198 obtiene premio de 176,000.00 pesos - Libra.

El número 1607 obtiene premio de 88,000.00 pesos - Tauro.

El número 6456 obtiene premio de 88,000.00 pesos - Sagitario.

El número 9125 obtiene premio de 61,600.00 pesos - Acuario.

El número 6926 obtiene premio de 61,600.00 pesos - Acuario.

El número 5656 obtiene premio de 52,800.00 pesos - Cáncer.

El número 5649 obtiene premio de 52,800.00 pesos - Leo.

El número 9683 obtiene premio de 44,000.00 pesos - Piscis.

El número 6776 obtiene premio de 44,000.00 pesos - Géminis.

El número 6472 obtiene premio de 44,000.00 pesos - Géminis.

El número 2549 obtiene premio de 35,200.00 pesos - Aries.

El número 0152 obtiene premio de 35,200.00 pesos - Cáncer.

El número 9955 obtiene premio de 35,200.00 pesos - Libra.

El número 3148 obtiene premio de 26,400.00 pesos - Tauro.

El número 2365 obtiene premio de 26,400.00 pesos - Leo.

El número 4093 obtiene premio de 26,400.00 pesos - Sagitario.

El número 9298 obtiene premio de 26,400.00 pesos - Capricornio.