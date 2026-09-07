Internacional

De 'Nuevo América' al 'Golfo de América': Cambios Propuestos por Trump en el Mapa

El presidente de Estados Unidos sugirió renombrar uno de los estados que conforma los EUA, pero no es el primer cambio que sugiere de este tipo

Mapa de Estados Unidos con cambio de nombre propuesto por Trump.Donald Trump lo hace de nuevo, en su cuenta de redes TruthSocial compartió una imagen con un cambio en el nombre de Nuevo México. Foto: captura ThuthSocial @realDonaldTrump.

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