De 'Nuevo América' al 'Golfo de América': Cambios Propuestos por Trump en el Mapa

Donald Trump lo hizo de nuevo, el presidente de Estados Unidos compartió la imagen de un mapa de "Nuevo México" con un cambio en el nombre por "Nuevo América". Aunque no es la primera vez que sugiere cambios en los mapas, ya lo hizo con el Golfo de México y el Lago Ontario.

El mandatario de Estados Unidos estuvo muy activo este domingo 6 de septiembre en su red social TruthSocial compartiendo publicaciones e imágenes, entre las que llamó la atención un mapa de Nuevo México, uno de los 50 estados que junto con Washington D.C. conforman los Estados Unidos.

En esta imagen se puede ver la palabra "México" tachada y debajo la leyenda América, haciendo referencia a que dicho estado debería cambiar de nombre.

El presidente de Estados Unidos también compartió una animación de él cambiando el nombre de "Nuevo Mexico" por "Nuevo America". Foto: Tomada e TruthSocial @realDonaldTrump

Incluso, horas más tarde publicó un segundo mensaje en su red social, afirmando que la propuesta había surgido a partir de la gente y significaba un gran cambio para un estado potencialmente increíble.

Pero la propuesta, no es una novedad en su estrategia política, en agosto de este año Trump planteó cambiar el nombre del Lago Ontario, en Canadá, por Lago Estados Unidos, en medio de la guerra comercial que sostiene con dicho país de América del Norte y horas antes de que dicha nación anunció aranceles recíprocos.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Casa Blanca Niega Acceso a Reportero por No Llamar ‘Golfo de América’ a Golfo de México

Un ejemplo más de cómo Trump y su gobierno reconocen los lugares geográficos. Sólo hay que recordar cuando propuso cambiar el nombre del Golfo de México por Golfo de América.

Aquella propuesta surgió en enero de 2025, cuando su gobierno anunció la implementación de cambios en nombres geográficos que "honraban el legado y grandeza estadounidense".

Ese mismo día, el Departamento del Interior de Estados Unidos detalló que actualizaría la nomenclatura del Monte Denali, en Alaska, para ser nuevamente nombrado como Monte McKinley.

Respecto a la propuesta de cambiar el nombre del Golfo de México, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que en aquel momento que México siempre ha respetado a Estados Unidos y la relación bilateral que sostiene con nuestro país. Y afirmó que el nombre de Golfo de México ha sido reconocido desde 1607.