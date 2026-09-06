Donald Trump Afirma que la Luna Pertenece a Estados Unidos

El presidente estadounidense lanzó una nueva declaración polémica al afirmar que la Luna pertenece a Estados Unidos, en una nueva aseveración de tinte intervencionista.

A través de su red social Truth, el mandatario publicó este domingo una imagen del satélite natural con la frase "La Luna es nuestra" (The Moon is Ours). Este post ha alcanzado más de 4 mil 700 me gusta y más de mil reposteos en poco más de dos horas, pero las reacciones más allá de la plataforma han tenido un mayor alcance.

Durante la cascada de publicaciones de la jornada, el mandatario también compartió una imagen con la propuesta del nuevo uniforme para la Fuerza Espacial de los Estados Unidos (United States Space Force).

Trump propuso la creación de una "Academia Espacial de los Estados Unidos", diseñada para ofrecer el mismo tipo de titulación gratuita de cuatro años que las academias militares estadounidenses.

Pero en lugar de exigir el servicio militar activo, los graduados de esta universidad financiada por el gobierno federal pueden cumplir con sus obligaciones posteriores a la graduación trabajando en la NASA o como empleados civiles del gobierno, dijo un funcionario.

Según una orden ejecutiva firmada por el presidente el 28 de agosto, la escuela formaría a astronautas, científicos, ingenieros, operadores, empresarios, funcionarios públicos y combatientes, entre otros profesionales del servicio público.

En reiteradas ocasiones, Trump ha apelado a un discurso en términos intervencionistas al hablar sobre Canadá, Groenlandia o Venezuela.