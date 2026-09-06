Padre e Hijo son Atacados a Disparos en Oteapan, Veracruz; Uno de Ellos Murió

En el municipio de Oteapan, localizado en la zona sur de la entidad veracruzana, se registró un hecho de violencia en el que dos personas fueron privadas de la vida, lo que movilizó a cuerpos de emergencias y elementos de distintas corporaciones policiacas.

De acuerdo con los primeros reportes, se dio a conocer que las víctimas eran padre e hijo, quienes se desplazaban a bordo de una motocicleta en calles de la colonia La Cruz.

Posteriormente, fueron interceptados por dos sujetos, quienes comenzaron a abrir fuego en su contra. El hecho provocó que elementos policiacos se movilizaran hasta el lugar donde fue reportado dicho ataque.

Elementos de Protección Civil (PC) arribaron para brindar apoyo a las víctimas; sin embargo, informaron que el padre ya no contaba con signos vitales, por lo que solamente pudieron confirmar su fallecimiento.

Por otro lado, se dio a conocer que el hijo se encontraba lesionado, por lo que le brindaron los primeros auxilios y, posteriormente, se gestionó su traslado a un centro hospitalario, donde su estado de salud es reportado como delicado.

Hasta el momento se desconoce el móvil del crimen y la identidad de los agresores. Asimismo, tampoco han sido reportadas detenciones de personas que tengan presunta relación con este hecho de violencia registrado en la zona sur de la entidad veracruzana.