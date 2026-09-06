Seguridad

Padre e Hijo son Atacados a Disparos en Oteapan, Veracruz; Uno de Ellos Murió

Dos personas fueron víctimas de un hecho de violencia en la zona sur de la entidad veracruzana. Cuerpos de emergencias confirmaron el fallecimiento de un hombre.

Padre e Hijo son Atacados a Disparos en Oteapan, Veracruz; Uno de Ellos MurióLas víctimas iban a bordo de una motocicleta cuando fueron atacados. Foto: Archivo | N+

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Padre e hijo víctimas de un ataque a disparos en Oteapan, Veracruz. El padre falleció y el hijo está en estado delicado.

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