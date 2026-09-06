Accidentes

'Hubo Ráfagas de Fuego y la Gente Corrió': Testigo de Explosión en Temascalcingo

Al poblado de Santa María Canchesdá se trasladaron habitantes de comunidades cercanas para sumarse a la fiesta que se convirtió en una tragedia, con al menos 10 muertos

Recorridos en la zona donde se registró la fuerte explosión que sacudió Santa María CanchesdáRecorridos en la zona donde se registró la fuerte explosión que sacudió Santa María Canchesdá, en Temascalcingo. Foto: Cuartoscuro
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