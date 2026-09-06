'Hubo Ráfagas de Fuego y la Gente Corrió': Testigo de Explosión en Temascalcingo

Durante la celebración de las fiestas patronales de Santa María Canchesdá, la alegría y el júbilo se tornaron en miedo y tragedia para los asistentes y sus familiares, después de que explotó material de pirotecnia a un costado de la explanada de la iglesia. Los testimonios recabados en las últimas horas retratan los momentos de terror.

Las narraciones, además, han sido acompañadas con videos del momento exacto de la tragedia que dejó 10 muertos y 64 heridos. En las imágenes se puede ver a niños y adultos corriendo, tratando de ponerse a salvo, mientras las llamas y detonaciones irrumpen en la fiesta.

De acuerdo con el Gobierno del Estado de México, el incidente fue causado por la detonación de material pirotécnico almacenado en un espacio del inmueble utilizado como bodega, contiguo a la iglesia. La explosión provocó el colapso del techo y de una barda aledaña, que sepultó a varias personas entre los escombros.

El cronista municipal, Carlos Antonio Calixto, narró lo que pudo ver y lo que recabó con los primeros testimonios sobre este trágico incidente para la comunidad, pues momentos antes de que se registrara el estruendo, se nombraban a las personas que estarían encargadas de la celebración en 2027.

Asimismo, expuso que este hecho no solo enluta a la comunidad de Santa María Canchesdá, sino a diversas poblaciones del Estado de México que se trasladaron al lugar para participar en las fiestas patronales.

"Venía gente de varias comunidades y es una desgracia la que sucedió en Santa María. Al término de la misa, los fiscales salientes junto con las autoridades a nombrar a los nuevos fiscales, en eso, según vecinos, hay una detonación y luego otra más y ven ráfagas de fuego y la gente empieza a correr", dijo.

La explosión ocurrió alrededor de las 21:00 horas, cuando se movilizaron al lugar autoridades de Protección Civil, bomberos, policías estatales y paramédicos. El levantamiento de cuerpos se prolongó hasta la madrugada del domingo, al igual que las labores para remover las estructuras derrumbadas, para lo que las autoridades emplearon una retroexcavadora.