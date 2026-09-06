Buscan a Dos Pescadores Desaparecidos Tras Caer al Mar en Ensenada, Baja California

Dos pescadores se encuentran desaparecidos luego de que presuntamente cayeran al mar en la zona de Playa Puerto Escondido, Campo 9, en el Ejido Esteban Cantú, en Ensenada.

La Dirección de Bomberos informó que el operativo de búsqueda inició este domingo 6 de septiembre en coordinación con elementos de la Secretaría de Marina (Semar).

De acuerdo con la información proporcionada por familiares, ambos pescadores cayeron al mar y desde entonces se desconoce su paradero.

Elementos de la División Acuática de Bomberos se trasladaron al sitio para iniciar las labores de localización, las cuales se realizan por tierra y agua, además de contar con el apoyo de un dron para ampliar la cobertura del operativo.

Las condiciones del terreno han representado una dificultad para los cuerpos de emergencia, debido a que el acceso al punto donde se concentra la búsqueda es limitado.

Para llegar al área, el personal tuvo que recorrer aproximadamente tres kilómetros a pie y posteriormente realizar un descenso con cuerdas, ante la imposibilidad de ingresar con vehículos.

Las corporaciones mantienen activo el operativo y continúan ampliando el área de búsqueda conforme a las condiciones del lugar, mientras los dos pescadores permanecen en calidad de desaparecidos.

APG