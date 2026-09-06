Accidentes

Buscan a Dos Pescadores Desaparecidos Tras Caer al Mar en Ensenada, Baja California

Bomberos y Semar mantienen un operativo por tierra, agua y con apoyo de un dron en Playa Puerto Escondido

Buscan a Dos Pescadores Desaparecidos Tras Caer al Mar en Ensenada, Baja CaliforniaBuscan a Dos Pescadores Desaparecidos Tras Caer al Mar en Ensenada, Baja California | Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+