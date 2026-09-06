Accidentes

Aterriza Avioneta de Emergencia en Base Aérea de Ensenada por Presunta Falla Mecánica

El incidente movilizó a Bomberos Municipales hasta la Base Aérea Militar No. 3 y dejó únicamente daños materiales.

Aterriza Avioneta de Emergencia en Base Aérea de Ensenada por Presunta Falla MecánicaAterriza Avioneta de Emergencia en Base Aérea de Ensenada por Presunta Falla Mecánica | Foto: N+

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