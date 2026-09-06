Aterriza Avioneta de Emergencia en Base Aérea de Ensenada por Presunta Falla Mecánica
El incidente movilizó a Bomberos Municipales hasta la Base Aérea Militar No. 3 y dejó únicamente daños materiales.
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Una avioneta realizó un aterrizaje de emergencia este domingo en la Base Aérea Militar No. 3, en Ensenada, luego de que presuntamente presentara una falla mecánica y una ponchadura.
El incidente movilizó a elementos de Bomberos Municipales, quienes acudieron al lugar para brindar atención y verificar las condiciones de la aeronave tras el aterrizaje.
De acuerdo con los primeros reportes, la emergencia dejó únicamente daños materiales y no se registraron personas lesionadas.
Hasta el momento, se espera información oficial sobre las causas que obligaron a la aeronave a realizar el aterrizaje de emergencia en la base aérea.
Información Patricia Lafarga
APG