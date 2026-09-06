Aterriza Avioneta de Emergencia en Base Aérea de Ensenada por Presunta Falla Mecánica

Una avioneta realizó un aterrizaje de emergencia este domingo en la Base Aérea Militar No. 3, en Ensenada, luego de que presuntamente presentara una falla mecánica y una ponchadura.

El incidente movilizó a elementos de Bomberos Municipales, quienes acudieron al lugar para brindar atención y verificar las condiciones de la aeronave tras el aterrizaje.

De acuerdo con los primeros reportes, la emergencia dejó únicamente daños materiales y no se registraron personas lesionadas.

Hasta el momento, se espera información oficial sobre las causas que obligaron a la aeronave a realizar el aterrizaje de emergencia en la base aérea.

Información Patricia Lafarga

APG