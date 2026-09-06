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Activan Doble Alerta en CDMX por Lluvias Fuertes y Posible Granizo

Protección Civil pidió evitar zonas inundadas y conducir con precaución ante posibles encharcamientos

Foto: CuartoscuroFoto: Cuartoscuro
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