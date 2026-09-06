Activan Doble Alerta en CDMX por Lluvias Fuertes y Posible Granizo

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó las Alertas Naranja y Amarilla para las demarcaciones de la Ciudad de México debido al pronóstico de precipitaciones fuertes y posible caída de granizo durante la tarde y noche de este domingo.

De acuerdo con el organismo capitalino, se prevé una acumulación de entre 15 y 49 milímetros, dependiendo de la alcaldía, principalmente entre las 16:55 y las 22:00 horas.

La dependencia capitalina informó que se actualizó la Alerta a naranja por posible registro de lluvias de mayor intensidad en las demarcaciones: Iztacalco, Iztapalapa y Venustiano Carranza.

A su vez, se mantiene Alerta Amarilla por persistencia de lluvias fuertes y posible caída de granizo: Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco.

Ante estas condiciones, las autoridades recomendaron tomar diversas precauciones para reducir riesgos, especialmente en vialidades, zonas arboladas y puntos donde puedan registrarse encharcamientos.

Entre las medidas sugeridas se encuentran portar paraguas o impermeable y aprovechar el agua de lluvia para el riego de plantas. También se pidió barrer las coladeras y mantenerlas despejadas de basura u objetos que puedan impedir el paso del líquido.

La SGIRPC llamó además a evitar verter grasas en el drenaje, debido a que pueden contribuir a obstrucciones y complicar el desalojo del agua.

Para quienes deban desplazarse durante el periodo de precipitaciones, la dependencia aconsejó no transitar por caminos con acumulaciones de agua o zonas inundadas. Asimismo, pidió conducir con precaución, debido a la posible presencia de ramas, árboles u otros objetos que hayan sido derribados o arrastrados.

Otra recomendación consiste en mantenerse alejado de muros, árboles, cables de energía eléctrica y anuncios espectaculares que presenten algún riesgo de caer.

En caso de emergencia, la ciudadanía puede comunicarse al 911, a Locatel en el 55 5658 1111 o directamente con la SGIRPC mediante el 55 5683 2222.