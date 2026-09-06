Pronóstico del tiempo

Se Esperan Fuertes Lluvias en 25 Estados de México por Monzón y Vaguadas

En contraste, se prevé un ambiente caluroso en entidades de la zona norte, debido a una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera

LluviasEl SMN indicó que se aproxima una nueva onda tropical al país. Foto: AP.

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