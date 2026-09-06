Se Esperan Fuertes Lluvias en 25 Estados de México por Monzón y Vaguadas

Diversas vaguadas y el monzón mexicano favorecerán fuertes lluvias en 25 estados del país, acompañadas de posibles descargas eléctricas y caída de granizo, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.

Para este domingo, las autoridades recomiendan tomar previsiones, debido a que también se aproxima una nueva onda tropical al país. Además, las intensas precipitaciones podrían causar encharcamientos e inundaciones.

"Las rachas de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y en zonas urbanas", se indicó.

El SMN prevé inestabilidad atmosférica circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera en el interior del país.

En contraste, se espera un ambiente caluroso en entidades de la zona norte, debido a una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera.

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Baja California Sur (centro y sur), Sonora (sureste), Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), Sinaloa (norte), Veracruz (sur), Oaxaca (este y oeste) y Yucatán (centro).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Zacatecas (oeste), Coahuila (sur), Nuevo León (centro), Tamaulipas (suroeste), Nayarit (oeste), Jalisco (norte), Colima, Michoacán (norte), Guerrero (norte y este), Morelos, Ciudad de México, Estado de México (oeste y centro), Hidalgo (sur), Tlaxcala, Puebla (este y sureste) y Chiapas (sur).

Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): San Luis Potosí (este), Aguascalientes, Guanajuato (suroeste), Querétaro (sur), Tabasco (suroeste), Campeche (norte) y Quintana Roo (norte).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California.

Prevalecerá la onda de calor en:

Sinaloa (centro y sur)

Nuevo León (centro, sur y este)

Tamaulipas (oeste)

En tanto, se prevén temperaturas muy altas en las siguientes entidades:

De 40 a 45 °C: Baja California (noreste), Sonora (noroeste, oeste y este), Sinaloa (norte y centro), Chihuahua (noreste), Nuevo León (este) y Tamaulipas (oeste y centro).

De 35 a 40 °C: Baja California Sur (noroeste y centro), Durango, Coahuila, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos, Puebla (norte y suroeste), Veracruz, Guerrero, Tabasco (noroeste), Oaxaca (sureste), Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

De 30 a 35 °C: Zacatecas, Aguascalientes, Hidalgo, Estado de México (suroeste) y Querétaro.

Para el Valle de México, se pronostica una mañana con cielo parcialmente nublado a medio nublado, ambiente fresco en la región; así como frío en zonas altas del Estado de México.

Para la tarde, el ambiente podrá ser cálido con cielo nublado con probabilidad de lluvias puntuales muy fuertes en el Estado de México (oeste y centro) y en la Ciudad de México, las cuales podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida; dichas lluvias estarán acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo.

La temperatura mínima en la capital del país será de 12 a 14 °C y la máxima de 24 a 26 °C. Para la ciudad de Toluca, la temperatura máxima será de 19 a 21 °C y la mínima de 8 a 10 °C.

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ASJ