Reportes de Autopistas con Bloqueos y Accidentes en México

Todos los días, las autopistas más importantes del país reportan afectaciones por bloqueos de manifestantes y accidentes, por lo que autoridades recomiendan tomar precauciones.

En todo el territorio nacional se contabilizaban 178,609 kilómetros de vías pavimentadas, de los cuales 51,311 km correspondían a instancias federales, 103,787 km estatales y 23,511 km a caminos municipales y particulares.

De ahí que es importante tomar en cuenta los informes sobre posibles choques, osbtrucciones por deslaves u otras condiciones que pueden afectar el tránsito. La Guardia Nacional y Caminos y Puentes Federales (Capufe) son las principales dependencias que reportan de casos vinculados a las vías bloqueadas.

A continuación, te presentamos el listado actualizado de carreteras que registran afectaciones por incidentes, cierres o presencia de manifestantes en distintos puntos del país este domingo.

Carreteras afectadas por bloqueos o siniestros:

10:42 horas. CIERRE DE CIRCULACIÓN. Autopista Guadalajara - Colima, km 96, dirección Guadalajara. Cierre a la circulación por atención de accidente (maniobras para el retiro de la unidad siniestrada).

10:36 horas. PRESENCIA DE MANIFESTANTES. Autopista Agua Dulce – Cárdenas, Plaza de Cobro Sánchez Magallanes. Registra presencia de manifestantes en ambos sentidos, sin cierre a la circulación. Maneja con precaución.

09:54 horas. CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN. Autopista Cuernavaca - Acapulco, km 110, dirección Acapulco. Reducción de carriles por atención de incidente. Maneja con precaución.

09:34 horas. CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN. Autopista Guadalajara - Colima, km 96, dirección Guadalajara. Reducción de carriles por atención de accidente (volcadura de tractocamión). Maneja con precaución.

09:05 horas. RESTABLECIMIENTO DE CIRCULACIÓN. Autopista Puente de Ixtla - Iguala, km 47. El accidente ha sido atendido. Tramo opera de manera normal en ambos sentidos. Maneja con precaución.

08:59 horas. CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN. Autopista Córdoba - Veracruz, km 44, dirección Veracruz. Continúa reducción de carriles por atención de incidente (tracto camión con falla mecánica). Maneja con precaución.

08:51 horas. RESTABLECIMIENTO DE CIRCULACIÓN. Autopista México-Cuernavaca, km 63, dirección Cuernavaca. El accidente ha sido atendido. Tramo opera de manera normal. Maneja con precaución.

08:37 horas. CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN Autopista Puente de Ixtla - Iguala, km 47. Circulación intermitente en ambos sentidos por atención de accidente (salida del camino y volcadura de automóvil). Atiende las indicaciones viales y maneja con precaución.

02:39 horas. Continúa la reducción de carriles en ambos sentidos de la autopista México–Puebla, km 52, por maniobras para el retiro de una unidad siniestrada y reacomodo de muros. Se registra carga vehicular.

02:34 horas. Se restablece la circulación en la autopista La Pera–Cuautla, km 0, dirección Cuautla, tras la atención de un accidente.

02:21 horas. Continúa la reducción de carriles en la autopista Querétaro–Irapuato, km 47, dirección Irapuato, por maniobras para el retiro de una unidad siniestrada. La circulación es fluida.

02:12 horas. Se restablece la circulación en la autopista Cuernavaca–Acapulco, km 113, dirección Cuernavaca, tras la atención de un incidente.

02:08 horas. Se restablece la circulación en la autopista Acatzingo–Ciudad Mendoza, km 185, dirección Acatzingo, tras la atención de un accidente.

01:53 horas. Se registra reducción de carriles en la autopista Acatzingo–Ciudad Mendoza, km 185, dirección Acatzingo, por choque por alcance.

01:37 horas. Se restablece la circulación en el Libramiento Cuernavaca, km 87, dirección Acapulco, tras la atención de un accidente.

01:33 horas. Continúa la reducción de carriles en la autopista Cuernavaca–Acapulco, km 113, dirección Cuernavaca, por un tractocamión con falla mecánica.

01:26 horas. Continúa la reducción de carriles en ambos sentidos de la autopista México–Puebla, km 52, por choque de un tractocamión contra el muro central. Se registra carga vehicular.

01:16 horas. Continúa la reducción de carriles en la autopista Isla–Acayucan, km 15, dirección Acayucan, por la salida de un neumático de una camioneta.

01:09 horas. Se registra presencia de manifestantes en ambos sentidos de la autopista Agua Dulce–Cárdenas, Plaza de Cobro Sánchez Magallanes, sin cierre a la circulación.

00:53 horas. Se registra reducción de carriles en la autopista La Pera–Cuautla, km 0, dirección Cuautla, por la salida del camino de una camioneta y choque contra barrera metálica.

00:50 horas. Se registra reducción de carriles en la autopista Córdoba–Veracruz, km 44, dirección Veracruz, por un tractocamión con falla mecánica.

00:35 horas. Continúa la reducción de carriles en la autopista Acayucan–Cosoleacaque, km 35, dirección Cosoleacaque, por la salida de un neumático de una vagoneta.

00:24 horas. Se registra reducción de carriles centrales en el Libramiento Cuernavaca, km 87, dirección Acapulco, por choque contra el muro central.

00:22 horas. Se registra reducción de carriles en la autopista Querétaro–Irapuato, km 47, dirección Irapuato, por desprendimiento y volcadura de un remolque tipo pipa. Se registra carga vehicular.