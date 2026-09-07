Accidentes

Mueren 6 por Fuga de Gas en Transporte Público Varado por Inundación en Tultitlán

Las víctimas, dos mujeres y cuatro hombres, fueron llevadas al servicio médico forense en Cuautitlán

Video
Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial.
Investigan Muerte de 6 Personas en Transporte Público en Tultitlán, Edomex

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+