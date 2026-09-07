Mueren 6 por Fuga de Gas en Transporte Público Varado por Inundación en Tultitlán

Al menos seis personas murieron tras una fuga de gas al interior de una unidad del transporte público que quedó varada durante las inundaciones por las fuertes lluvias en Tultitlán, Estado de México, que se registraron el pasado domingo.

Las víctimas, dos mujeres y cuatro hombres, fueron trasladadas al Servicio Médico Forense (Semefo) de Cuautitlán, donde se realizaron las diligencias correspondientes.

De acuerdo con los primeros reportes proporcionados a N+, el incidente ocurrió frente a la estación Cueyamil del Tren Suburbano, en una calle que presenta severos encharcamientos, baches y tramos de terracería, pese a que el tránsito está restringido en la zona.

Tres personas quedaron sin vida dentro de la combi y otras tres lograron salir caminando. Sin embargo, metros adelante, sobre la banqueta, se desvanecieron debido a una presunta intoxicación, según informes preliminares.

La unidad pertenece a la Ruta 30, que opera entre Indios Verdes y distintos puntos de la zona. Después de la media noche, el servicio realiza recorridos a domicilio y deja a los pasajeros directamente en sus destinos, por lo que las unidades no siempre siguen una ruta fija.

Supuestamente, al interior de la camioneta estaba un pastel. La unidad quedó dentro de un encharcamiento. Se indaga si el vehículo realizaba un servicio particular a un grupo específico.

Una de las hipótesis preliminares apunta a que, al intentar cruzar por el tramo de terracería inundado, la unidad, que usaba gas como combustible, pudo haber golpeado contra algún obstáculo, lo que habría provocado daños en el tanque y posteriormente la fuga.

Las autoridades realizan las investigaciones para determinar con precisión cómo ocurrió el accidente y establecer las responsabilidades correspondientes.

Las fuertes precipitaciones de ayer en la tarde noche afectaron diversas vialidades de demarcaciones mexiquenses, entre ellas, zonas de Tlalnepantla, Cuautitlán, Ecatepec y más.

Para este lunes, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), seguirán lluvias fuertes en la región, pues se espera que en el Estado de México sean precipitaciones fuertes, de 25 a 50 milímetros.

El pasado domingo, cuando se registraron las inundaciones en Tultitlán, las lluvias en Edomex fueron muy fuertes (50 a 75 mm).

Con información de Guillermo Segura

ASJ