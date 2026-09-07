Marchas

Posibles Bloqueos en Estas Calles y Avenidas de CDMX por Movilizaciones

Que no se te haga tarde, esta es la información respecto a las concentraciones que se tienen previstas en diversas alcaldías de la capital del país

ProtestaFoto: Cuartoscuro.

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+