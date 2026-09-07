Posibles Bloqueos en Estas Calles y Avenidas de CDMX por Movilizaciones

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para este lunes.

Asimismo, puedes seguir todos los canales de N+ donde encontrarás la información más actualizada y las últimas noticias del tránsito en la CDMX, incidentes viales, bloqueos, marchas y reportes del Metro y Metrobús.

Las autoridades capitalinas esperan seis concentraciones, seis citas agendadas y 7 eventos de esparcimiento, durante esta jornada en la capital del país.

Las movilizaciones serán en:

Cuauhtémoc

07:00 horas. Jubilados y Pensionados del Instituto Politécnico Nacional se manifestarán en Palacio Nacional para exigir el pago de finiquitos y gratificaciones por jubilación retenidos o con adeudos desde 2024.

11:00 horas. Casa de las Muñecas Trabajadoras Sexuales de Calzada de Tlalpan se manifestará en el Edificio de Gobierno para solicitar el pago del apoyo económico otorgado por el Gobierno de la Ciudad de México por las afectaciones a sus ingresos derivadas de la construcción de la ciclovía y la Calzada Flotante de Tlalpan.

12:00 horas. Ex Trabajadores de la Extinta Ruta 100 se manifestarán en la Secretaría de Gobierno para exigir el pago del finiquito correspondiente a la liquidación del 28% de intereses, dividendos y utilidades del Fideicomiso F/100.

12:00 horas. Plataforma 4:20 realizará una jornada itinerante en el Monumento a la Madre, la avenida División del Norte y avenida Cuauhtémoc, y avenida Gran Canal y Circuito Interior, para recolectar firmas y difundir derechos cannábicos, además de ofrecer talleres de reducción de riesgos y daños y charlas sobre derechos humanos y legislación cannábica.

Durante el día. Jueces y Magistrados en Retiro se manifestarán en el Senado de la República para exigir las indemnizaciones y pensiones complementarias a las que tienen derecho conforme al artículo 10 transitorio de la Reforma Judicial.

17:00 horas. Espacio Cultural “Foro Off Spring” realizará una rueda de prensa en el Foro Off Spring para informar por qué el espacio no debe cerrar y exigir su reconocimiento como espacio cultural independiente, así como la mediación del Gobierno de la Ciudad de México.

Álvaro Obregón

12:30 horas. Observatorio Vecinal Verónica Anzures realizará una rueda de prensa en el Poder Judicial de la Federación para exponer los argumentos de un amparo contra el proyecto de sentencia que beneficia a la inmobiliaria “Be Grand Alto Polanco Fase III” y solicitar la modificación del proyecto para proteger los derechos ambientales y de participación ambiental de los vecinos.

Benito Juárez

Durante el día. Movimiento de Regeneración Sindical instalará mesas de recolección de firmas en el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, como parte de la Caravana “Por el Derecho y la Justicia del Trabajador”, en contra del Secretario General del Sindicato Mexicano de Electricistas.

17:00 horas. Queremos Trabajo Digno se manifestará en el Parque Hundido Luis G. Urbina para exigir un alto a los despidos injustificados y actos arbitrarios en el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, la cancelación de 248 plazas de base, el cese a la corrupción y venta de plazas, así como respeto a sus derechos laborales, reinstalación de trabajadores cesados, trabajo digno y aumento salarial.

Iztapalapa

09:00 horas. Padres de Familia de la Escuela Primaria Nicolás García de San Vicente se manifestarán en el plantel para solicitar su reparación por los daños ocasionados por el sismo de 2017.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para este 7 de septiembre de 2026, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

Recuerda que en la app de N+ puedes estar al tanto de toda la información sobre las movilizaciones en otros estados, así como de las noticias más importante del país y del mundo.

ASJ