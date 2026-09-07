Entretenimiento

Galardonan a Rob Reiner con Emmy Póstumo por 'The Bear'

La nominación del actor llegó marcada por la tragedia, pues él y su esposa fueron hallados muertos en su casa de Los Ángeles, donde presuntamente fueron asesinados por su hijo

Rob ReinerFoto: Reuters.
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