Galardonan a Rob Reiner con Emmy Póstumo por 'The Bear'

El actor y director estadounidense Rob Reiner obtuvo este domingo un premio Emmy póstumo a mejor actor invitado en una serie de comedia por su participación en "The Bear".

Este premio, entregado durante la ceremonia de los Creative Arts Emmys (premios Emmy de las Artes Creativas), que se celebra una semana antes de la gala televisada, supone el tercero de su carrera.

Estos galardones son otorgados por la Academia de Televisión de Estados Unidos para reconocer la excelencia en los aspectos técnicos, artísticos y de producción de la industria televisiva, y suelen entregarse una semana antes de la gala principal.

El director de "When Harry Met Sally" acumuló ocho nominaciones a los Emmy a lo largo de su carrera, seis de ellas por su trabajo como actor en la serie de los años setenta "All in the Family", donde interpretó a Michael Stivic, un papel que le valió dos premios Emmy, en 1975 y 1978.

Reiner compartía el apartado con Michael J. Fox y Brett Goldstein por sus actuaciones en "Shrinking"; Hamish Linklater por "Widow's Bay"; Christopher McDonald por "Hacks" y Connor Storrie por "Saturday Night Live".

La nominación de Reiner llega a esta edición de los Emmy marcada por la tragedia. El director y su esposa, la fotógrafa Michele Singer Reiner, fueron hallados muertos en su casa de Los Ángeles en diciembre de 2025 y su hijo Nick Reiner está acusado de asesinarlos.

En 'The Bear', la serie protagonizada por Jeremy Allen White, Reiner interpreta a Albert Schnurr, un consultor de restaurantes y negocios que se convierte en mentor de Ebraheim (Edwin Lee Gibson) y lo ayuda a estructurar y expandir su negocio de sándwiches.

El actor aparece en tres episodios de la cuarta temporada de esta serie que ha acumulado ocho nominaciones.

La 78ª edición de los premios Emmy se llevará a cabo el 14 de septiembre en el Teatro Peacock de Los Ángeles, California, y serán transmitidos por la cadena estadounidense NBC.

ASJ