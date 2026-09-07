Flor Vigna Abandona La Casa de los Famosos México 2026 y Entra Gala Montes

Tras la repentina salida de Aldo Rendón por motivos de salud, Flor Vigna se convirtió en la nueva eliminada de La Casa de los Famosos 2026, en una noche que también estuvo marcada por la entrada de Gala Montes, quien participó en la segunda temporada del reality.

En esta semana de competencia, Cynthia Klitbo, Gema Garoa, Ese Pérez y Memo Schutz también estaban en riesgo de ser eliminados, tras haberse sometido la nominación a un formato distinto al tradicional.

La primera en regresar fue Klitbo, quien aseguró que aprovechará esta nueva oportunidad para sacar lo mejor de sí. Después fue el turno de Memo Schutz, quien reaccionó asombrado al enterarse de su regreso para seguir en la cuarta temporada.

La tercera en volver fue Gema Garoa, mientras que Ese Pérez y Flor Vigna enfrentaron el momento decisivo y se dirigieron juntos al carrusel.

Finalmente, la actriz argentina quedó eliminada, mientras que el creador de contenido logró reingresar.

Las sorpresas se prolongaron hasta los últimos minutos del programa, pues Galilea Montijo reveló a la exparticipante que volvería.

Aunque en el carrusel estaban Alexis Ayala, Apio Quijano y Dalilah Polanco, la elegida fue Gala Montes, quien no será invitada, sino una nueva jugadora de la competencia.

Gala Montes formó parte del "Team Mar" en la edición de La Casa de los Famosos de 2024, junto a Mario Bezares, Karime Pindter, Arath de la Torre y Briggitte Bozzo. La actriz se convirtió en la tercera finalista de aquel reality que ganó Bezares.

Se le recuerda por la fuerte rivalidad con Adrián Marcelo, quien abandonó el reality por esas tensiones.

Vigna se suma ahora a la lista de exparticipantes de la temporada 2026. Luis Chaparro, Arantza Ruiz, Ximena Herrera, Moisés Peñaloza y Yanet García ya salieron de la cuarta temporada, tras no obtener el apoyo del público.

Masad Altamimi retuvo la salvación y optó por sacar de la placa a Yahir, quien se mantuvo a salvo una semana más, junto a Mariana Ochoa, que fue intocable tras vender el 40% del presupuesto semanal.

ASJ