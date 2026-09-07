Entretenimiento

Flor Vigna Abandona La Casa de los Famosos México 2026 y Entra Gala Montes

Se suma a Luis Chaparro, Arantza Ruiz, Ximena Herrera, Moisés Peñaloza y Yanet García

Gala MontesFoto: Instagram | @lacasadelosfamososmx.

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