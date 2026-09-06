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Muere Einar Méndez, Entrenador Fitness y Campeón Nacional Mientras se Ejercitaba

El también creador de contenido tenía 48 años; a través de sus redes sociales compartía consejos de nutrición y ejercicio

Einar MéndezEinar Méndez, entrenador fitness. Foto: Instagram Martha Deabyle

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