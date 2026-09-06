Muere Einar Méndez, Entrenador Fitness y Campeón Nacional Mientras se Ejercitaba

El mundo fitness en México está de luto, luego de que se confirmara que el entrenador personal y campeón de fisicoculturismo Einar Méndez murió a los 48 años mientras entrenaba.

La noticia tomó por sorpresa a sus seguidores en redes sociales y los programas en los que participaba, pues se trataba de un hombre joven y con salud, pues además de entrenar a diario, también compartía consejos y rutinas de alimentación nutritiva.

La noticia fue confirmada por la presentadora Martha Debayle, con quien colaboraba recurrentemente, además de ser su entrenador personal.

"Siento una tristeza profunda al tener que compartirles que nuestro adorado Einar Méndez murió la tarde de ayer. Fue mi entrenador, pero también fue el entrenador de tantas y tantos de ustedes y sé lo que significó para muchos. Sé cuánto lo quisieron, cuánto las empujó, cuánto las hizo renegar, reír, esforzarse y descubrir que siempre podían un poquito más", compartió en un mensaje Debayle este sábado.

La también empresaria señaló que la partida de Méndez fue repentina y aseguró que se encuentran impactados.

"Se fue de manera repentina, en el gimnasio, haciendo lo que más amaba: entrenar", detalló.

"Por eso hoy, además de llorarte, quiero recordarme y recordarles que la vida es ahorita", agregó.

Horas antes de su fallecimiento, Einar celebró 30 años junto a su esposa y compartió fotografías juntos, además de destacar la formación de su familia con sus tres hijas.

"Fueron y serán mi motor para salir adelante. Amo a mi familia y esto que sea por mil años más. Te amo muchísimo, mami", escribió en una publicación de Instagram.

Hasta el momento no se ha confirmado la causa de la muerte del entrenador.