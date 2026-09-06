Ataque Armado Deja a un Joven Asesinado y Otro Lesionado en Culiacán

Un joven murió y otro resultó herido durante un ataque a balazos registrado alrededor de las 18:30 horas de este sábado, en un expendio de cerveza ubicado en la esquina de la calle Andrea y bulevar Las Torres, en el acceso al fraccionamiento Las Estancias, al poniente de Culiacán.

Varios sujetos armados dispararon con armas largas contra los dos hombres y después huyeron. Uno de ellos corrió para ponerse a salvo, pero fue alcanzado por las balas y murió aproximadamente a 100 metros del expendio.

La víctima fue identificada como Adrián, de 28 años, empleado del establecimiento y vecino de Las Estancias.

El segundo hombre fue auxiliado por paramédicos de Cruz Roja y trasladado a un hospital. En el sitio fueron asegurados decenas de casquillos para arma larga.