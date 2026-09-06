Seguridad

Ataque Armado Deja a un Joven Asesinado y Otro Lesionado en Culiacán

La agresión armada ocurrió en un expendio de cerveza ubicado en el Fraccionamiento Las Estancias, al poniente de la ciudad.

Ataque Armado Deja a Joven Asesinado y Otro Lesionado en CuliacánAtaque Armado Deja a un Joven Asesinado y Otro Lesionado en Culiacán. Foto: N+

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