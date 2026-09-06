Ataque Armado Deja a un Joven Asesinado y Otro Lesionado en Culiacán
La agresión armada ocurrió en un expendio de cerveza ubicado en el Fraccionamiento Las Estancias, al poniente de la ciudad.
Escucha este artículo
La agresión armada ocurrió en un expendio de cerveza ubicado en el Fraccionamiento Las Estancias, al poniente de la ciudad.
Escucha este artículo
Un joven murió y otro resultó herido durante un ataque a balazos registrado alrededor de las 18:30 horas de este sábado, en un expendio de cerveza ubicado en la esquina de la calle Andrea y bulevar Las Torres, en el acceso al fraccionamiento Las Estancias, al poniente de Culiacán.
Varios sujetos armados dispararon con armas largas contra los dos hombres y después huyeron. Uno de ellos corrió para ponerse a salvo, pero fue alcanzado por las balas y murió aproximadamente a 100 metros del expendio.
La víctima fue identificada como Adrián, de 28 años, empleado del establecimiento y vecino de Las Estancias.
El segundo hombre fue auxiliado por paramédicos de Cruz Roja y trasladado a un hospital. En el sitio fueron asegurados decenas de casquillos para arma larga.