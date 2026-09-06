Fuertes Lluvias Azotan Nuevo León; Reportan Inundaciones, Autos Varados y Caída de Árboles

Una fuerte tormenta acompañada de actividad eléctrica, intensas precipitaciones y fuertes ráfagas de viento sorprendió durante la tarde de este sábado a distintos municipios de Nuevo León, provocando afectaciones en vialidades y diversos puntos del Área Metropolitana de Monterrey.

Las lluvias, que ya habían sido pronosticadas por Protección Civil de Nuevo León, se intensificaron durante la tarde y generaron encharcamientos, inundaciones temporales, vehículos varados y cierres preventivos en algunas vialidades. También se reportaron árboles, postes y estructuras afectados por las fuertes rachas de viento.

Entre los sectores con afectaciones se encontraron zonas de Monterrey, Santa Catarina, San Pedro Garza García, San Nicolás y otros municipios metropolitanos. En algunos puntos también se registraron interrupciones en el suministro eléctrico.