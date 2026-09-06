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Fuertes Lluvias Azotan Nuevo León; Reportan Inundaciones, Autos Varados y Caída de Árboles

Distintos sectores del Área Metropolitana de Monterrey registraron complicaciones durante la tarde.

Lluvias en NLLluvias en NL. Foto: N+

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Una tarde complicada se vivió en distintos puntos de Nuevo León, luego de que las condiciones meteorológicas cambiaran rápidamente y provocaran afectaciones en varios municipios del estado.

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Fuertes lluvias causan caos en Monterrey y municipios cercanos