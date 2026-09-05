Huracán Marie, Monzón Mexicano y Onda Tropical Golpearán a México Con Fuertes Lluvias

La combinación del huracán Marie categoría 1, el Monzón Mexicano y la onda tropical número 36 provocará precipitaciones de fuertes a intensas, vientos y oleaje en diversas regiones del país durante este fin de semana.

De acuerdo con la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), en el noroeste de México, el monzón mexicano generará precipitaciones de muy fuertes a intensas, con mayores acumulados de agua en el estado de Sinaloa. De forma paralela, la interacción de la onda tropical número 36 con canales de baja presión y circulaciones ciclónicas causará chubascos y lluvias intensas en doce entidades: Veracruz, Oaxaca, Nuevo León, Tamaulipas, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos, Puebla, Guerrero y Chiapas.

Por su parte, la circulación periférica del huracán Marie, de categoría 1, generará efectos directos en Baja California Sur. El pronóstico meteorológico establece lluvias de 25 a 50 milímetros, vientos sostenidos de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en zonas costeras y oleaje de dos a tres metros de altura. Adicionalmente, se mantiene en monitoreo la formación de una zona de baja presión al sur de la península de Baja California, la cual registra un 60 por ciento de probabilidad de desarrollo ciclónico en un plazo de siete días.

Ante la posibilidad de inundaciones y deslizamientos de tierra, las medidas de prevención contemplan mantener libres de basura las bajadas de agua, los drenajes domésticos, las coladeras, las cunetas y los márgenes de ríos para garantizar el paso continuo del flujo hídrico.

Asimismo, CNPC pide a la población evitar el cruce de ríos, arroyos, cañadas o vialidades anegadas, debido a la fuerza del agua y al riesgo de arrastre de personas o vehículos.

En zonas habitacionales ubicadas en laderas, se requiere vigilar la presencia de grietas en el terreno, el arrastre de materiales o la inclinación de postes y árboles, ya que representan señales previas a un movimiento de tierra.