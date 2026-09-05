Medio Ambiente

Registran Nacimiento de Jaguar en Sonora: Es el Décimo en los Últimos 20 Años

La presencia de una cría demuestra que existen las condiciones adecuadas para que suceda la reproducción de la especie en esta región.

Registran Nacimiento de Cachorro de Jaguar en Sahuaripa, SonoraRegistran Nacimiento de Cachorro de Jaguar en Sahuaripa, Sonora. Foto: Northern Jaguar Project

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Northern Jaguar Project confirma el nacimiento de un jaguar en Sonora.

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