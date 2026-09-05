Marina Confisca 15 Toneladas de Cigarros Apócrifos en AICM y Aduanas de Lázaro Cárdenas

Casi 4 millones de cigarros apócrifos fueron asegurados esta semana en dos operaciones realizadas en la Aduana del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y en la de Lázaro Cárdenas, Michoacán.

En total, se localizaron aproximadamente 3 millones 854 mil 692 cigarrillos, equivalentes a 15.6 toneladas de producto.

El mayor cargamento fue detectado en el AICM, donde personal de la Marina y de la Aduana identificó una carga procedente de Singapur con destino a México.

Se trata del tercer cargamento proveniente de ese país que fue declarado inicialmente como bocinas. Sin embargo, durante una inspección no intrusiva se detectó que la mercancía no correspondía con la documentación.

La revisión permitió localizar 191 mil 990 cajetillas de cigarros.

En una segunda operación, realizada en la Aduana de Lázaro Cárdenas, Michoacán, fue identificada una importación procedente de Hong Kong que había sido declarada como vasos de cristal.

Tras el análisis de la documentación y la revisión de la mercancía, fueron localizados 15 mil 692 cigarrillos, presumiblemente apócrifos.

De acuerdo con las autoridades, ambas detecciones estuvieron relacionadas con labores de análisis de riesgo e inteligencia previas, mediante las cuales se había advertido sobre el posible ingreso de productos de tabaco ilícitos al país para evadir las normas fiscales y aduaneras.

Los cargamentos quedaron asegurados para continuar con las investigaciones correspondientes.