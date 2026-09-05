Seguridad

Marina Confisca 15 Toneladas de Cigarros Apócrifos en AICM y Aduanas de Lázaro Cárdenas

El cargamento procedente de Singapur fue declarado como bocinas, pero contenía millones de cajetillas de cigarros

Foto: @GabSeguridadMXFoto: @GabSeguridadMX

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+