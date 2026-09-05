¿San Luis vs Chivas Pasa Gratis por TV Abierta? Dónde Ver Partido En Vivo de Liga MX

De nueva cuenta la jornada sabatina arranca con un juego del Guadalajara de Gabriel Milito y para resolver las dudas de a qué hora y en qué canal juega Atlético de San Luis vs Chivas, te compartimos el horario y dónde se puede ver la transmisión en vivo gratis del partido de hoy, correspondiente a la Fecha 7 de la Liga MX 2026, pues en N+ te preparamos una alternativa para disfrutar del compromiso ante la falta de opciones por TV abierta.

El Guadalajara empieza a enracharse en el Torneo Apertura 2026. Acumula tres partidos sin perder y aunque perdieron a 'La Hormiga' González, el Rebaño Sagrado parece estar listo para pelear por los primeros lugares de la tabla general. En el lado de los potosinos, el ánimo está a tope al vencer a Monterrey en el Gigante de Acero.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Chivas Vende a 'La Hormiga' González al Olympiacos de Grecia en 12 MDD

La primera buena noticia es que ya hay horario definido para el partido. Se juega a las 17:00 horas (5 de la noche, tiempo del centro de México) de este sábado 5 de septiembre. El encuentro se lleva a cabo en el Estadio Alfonso Lastras Ramírez, recinto que se ubica en la entidad de San Luis Potosí.

Previo al juego de San Luis vs Guadalajara, una buena noticia llegó para los chivahermanos, pues Armando González marcó su primer gol con el Olympiacos. Además, se hizo oficial la salida de Alan Mozo de Verde Valle; el defensor llega a Cruz Azul en venta definitiva.

Si no tienes dónde ver San Luis vs Chivas, debes saber que el juego no va a pasar gratis por ningún canal de TV abierta gratis hoy, pues el juego solo se va a transmitir a través de la TV de paga y vía streaming online por una plataforma de requiere de suscripción.

Ya que el encuentro no va por TV abierta, la transmisión del Atlético San Luis vs Chivas va a estar disponible en vivo online gratis en México a través del LiveBlog de N+. Ahí podrás seguir la transmisión minuto a minuto del juego, los goles, el resumen y marcador final del juego de la Jornada 7 de la Liga MX 2026.

AO