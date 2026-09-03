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De 10, Así Es el Homenaje a Messi en el Futbol de Argentina tras Dejar la Selección

En el partido Boca Juniors vs. Vélez Sarsfield se rindió el primer reconocimiento al delantero argentino

Leo Messi besa la Copa del MundoLeo Messi con la Copa del Mundo Qatar 2022. Foto: Reuters | Archivo

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Lionel Messi deja la selección tras 21 años y Argentina lo honra en cada partido. A los 10 minutos, el fútbol se detiene para aplaudir al astro. Conoce más sobre este emotivo homenaje.

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