De 10, Así Es el Homenaje a Messi en el Futbol de Argentina tras Dejar la Selección

Luego de que el astro Leo Messi anunció su retiro de la selección argentina tras de 21 años, los equipos de futbol prepararon un homenaje para el número 10 durante todos los partidos, tanto de la liga varonil como de la femenil.

A los 10 minutos de cada encuentro, los árbitros detendrán los partidos para dar un minuto de aplausos en honor a Lionel Andrés Messi Cuccittini, anunció la Asociación del Futbol Argentino.

El homenaje a Messi, quien continúa con su carrera en el Inter Miami de la MLS, será con tiempo fijo a los 10 minutos en referencia al número de la camiseta que portó la mayor parte de su carrera con la selección Albiceleste.

El primer reconocimiento a Leo Messi fue en el partido Boca Juniors vs. Vélez Sarsfield, de octavos de final de la Copa Argentina, que se jugó el 2 de septiembre.

Con la selección de Argentina, Messi ganó el Mundial de Qatar 2022. Además, disputó otras dos finales mundialistas.

Messi es el jugador con más partidos con la selección, con 207 encuentros, y es el máximo goleador, con 125 anotaciones.

Sin embargo, Messi nunca ha jugado profesionalmente en Argentina, pues se mudó a Barcelona, España, a los 13 años de edad para iniciar su carrera y se convirtió entre los mejores futbolistas del mundo.

Con información de AP.

RMT